Эксперты высказались о назначении новых министров в Казахстане

Смена министров была ожидаема, но до 4 января 2023 года не было достоверно известно, кто из глав ведомств покинет свой пост. В итоге пять министров покинули свои кресла. Zakon.kz опросил депутатов, политологов: с чем связаны ротации и чего ждут от новых управленцев?

В целом, все опрошенные эксперты сошлись на том, что пришли молодые кадры, которые не чужды для своих отраслей, и от них ждут новых идей, подходов в решении имеющихся проблем.

Ротация предсказуемая и не очень

"Думаю, что причины в каждом случае свои: кто-то не справился с поставленными задачами, кто-то нужен на другом участке работы. Пришли новые, молодые кадры, нечужие для своих отраслей. Ожидаем, что продолжат работать на вверенных им участках, сохранив лучшее от предшественников, и, конечно, предложат свои идеи. Как показывает практика, новое поколение управленцев более открыто к предложениям, экспертным дискуссиям и переменам. Учитывая, что я занимаюсь вопросами правового сопровождения цифрового развития, ожидаю, что в этом направлении дело пойдет быстрее. Тем более что в тех министерствах, которых коснулись перемены, есть над чем работать". Депутат Мажилиса, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Екатерина Смышляева

В свою очередь известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев уже после первых ротаций написал, что "правительство пытается перезагрузиться и доказать, что в новом году сможет принести пользу", и что там остается все меньше фигур, назначенных при его формировании год назад.

"Новыми министрами стали прежние замы – Сулейменова (МЭПР), Бейсембаев (Минпросвещения), Карабаев (МИИР), исполсек "Аманата" Оралов (МКС) и заведующий юридическим отделом КПМ Ескараев (Минюст). Предшественник последнего, Мусин, перед новым годом перешел в Конституционный суд. Отставки Брекешева и Ускенбаева понятны. Министерства допустили множество косяков. Абаев, видимо, покидает свой пост из-за скандалов с программой "Арт-спорт" (хорошая, в общем-то, идея с плохим исполнением). Мне кажется, он мог бы еще работать на своем посту. Отставка Аймагамбетова – для меня загадка. Один из наиболее толковых и порядочных министров, очень много сделавший для развития системы образования страны. Надеюсь, его потенциал будет использован на должном уровне". Данияр Ашимбаев

По мнению политолога, с точки зрения политической конфигурации все ждали несколько иных отставок – прежде всего в экономическом блоке и руководстве правительства в целом. Отставка Даурена Абаева оказалась несколько неожиданной.

Эксперты также утверждают, что на ротацию министров повлияло несколько факторов. К примеру, в Министерстве юстиции смена произошла вследствие того, что предыдущий министр Канат Мусин был назначен судьей Конституционного суда. А вот в других министерствах кадровая перестановка произошла из-за вопросов эффективности деятельности этих органов. Такой точки зрения придерживается депутат Мажилиса Ерлан Смайлов.

"К примеру, по Министерству экологии было достаточно много вопросов по состоянию экологии в городах, а также большим концепциям, касающимся формирования адекватной политики в сфере экологической безопасности, сохранения биоразнообразия. Я сам неоднократно поднимал крайне важные для страны вопросы, такие как полноводность наших рек, дефицита воды, вопросов сбережения воды. Много вопросов было и по МИИР, накопились проблемы и в сфере транспорта, дорог, развития промышленности. Пул собрался значительный, хотя министр в этом ведомстве был назначен не так давно. На смену главы Министерства культуры и спорта, наверное, влияние оказало, что такая востребованная родителями и детьми инициатива, как "Арт спорт", на местах была практически провалена. Сейчас мы знаем, что были различные коррупционные махинации, сегодня соответствующие органы ведут расследование", – отметил в комментарии Zakon.kz Ерлан Смайлов.

Ставка на профессионализм и авансовое доверие

Депутата Мажилиса VII созыва, члена Комитета по финансам и бюджету Ирину Смирнову очень воодушевила информация о назначении Зульфии Сулейменовой министром экологии. Смирновой посчастливилось быть с ней коллегой в депутатском корпусе.

"Принципиальная позиция за ответственность человека за экологию, охрану окружающего мира, за среду, которую человек создает для растений и животных, заслуживает уважения и поддержки. Имея прекрасное образование, Зульфия щедро делилась своими знаниями с коллегами при разработке законов. Я думаю, именно такое назначение позволит изменить ситуацию с экологией в целом по стране, с экологической повесткой при массовой застройке в городах, с состоянием рек, с вопросами озеленения, с экологией в городах, где по всем нормам жизнь фактически невозможна. Она сможет все поставить на свои места и сделать так, как это необходимо по международным стандартам. Чтобы жизнь для человека стала возможной, а ответственность акиматов и заводчиков стала понятной и осязаемой". Ирина Смирнова

По словам депутата, назначение Асхата Оралова на должность министра культуры и спорта и Гани Бейсембаева министром просвещения тоже вдохновляет. Она не представляет, чтобы первый поддерживал закрытие и изъятие колледжа спорта, как это было предпринято прежним руководством ведомства в Алматы, и только общественность смогла как-то изменить ситуацию, противодействия деструктивным подходам министерства.

"Надеюсь, что Асхат Оралов сможет наконец-то разобраться с "Арт спортом" и вдохнуть в проект новую жизнь. Он может слышать и услышать, взять рациональное зерно и внедрить в жизнь то, что полезно. Я также знала Гани Бектаевича по работе в неправительственном секторе. А те, кто был общественником, имеют другое видение. Они открыты. Они ценят не только свое мнение. Они не стесняются советоваться и не привыкли разбрасываться деньгами", – подчеркнула Ирина Смирнова.

По ее словам, Гани Бейсембаев точно знает, как нужно работать со школьниками.

"Было время, когда Гани Бектаевич брал ребят, которые показывали низкое качество знаний, и готовил их к сдаче ЕНТ. Думаю, что, наконец, прекратится шараханье из стороны в сторону, когда за полгода, прямо во время учебного процесса, меняют учебные планы три раза, когда сокращают учителей прямо за день до начала учебы, когда вводят лицензирование в дошколе ради лицензирования, хотя в целом это не изменило ситуацию с качеством образования. Думаю, что действия министра станут более последовательными", – добавила мажилисмен.

Народные избранники выразили новым и вновь назначенным министрам некий вотум доверия авансом. Понятно, что это же доверие им оказывают и глава правительства, и президент.

В целом, по словам депутатов, ожидание от кадровой ротации положительное. Главное, говорят народные избранники, чтобы в госуправлении были новые подходы, идеи по развитию и новое видение для того, чтобы в своих сферах изменить ситуацию к лучшему.

4 декабря 2023 года глава государства провел ряд кадровых назначений:

Зульфия Сулейменова назначена министром экологии и природных ресурсов РК;

Гани Бейсембаев – министром просвещения РК;

Марат Карабаев – министром индустрии и инфраструктурного развития РК;

Асхат Оралов – министром культуры и спорта РК;

Азамат Ескараев – министром юстиции РК.