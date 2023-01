Топ-5 самых ожидаемых сериалов 2023 года

Фото: pexels

Редакция Zakon.kz подготовила подборку долгожданных сериалов, которые будут доступны к просмотру в этом году. Любителей многосерийных фильмов порадуют экранизация популярной видеоигры The Last of Us, смелые эксперименты Marvel и дебют известного певца The Weeknd в качестве актера.

"Один из нас" Американский телесериал по мотивам видеоигры The Last of Us, которая появилась на радость геймерам в 2013 году. По сюжету сериала случается пандемия, вызванная грибными спорами. Она погубила почти все человечество. Одни из немногих выживших – контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и смышленая девочка-подросток Элли (Белла Рамзи). Вместе они вынуждены выживать в мире апокалипсиса. Им предстоит пройти длинный путь и стать одной дружной командой. Премьера в январе 2023 года.

"Секретное вторжение" Сериал от киностудии Marvel состоит из шести эпизодов. Пришельцы-метаморфозы получили полный контроль над обитателями планеты Земля. Агенты секретной организации Щ.И.Т. Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и Талос (Бен Мендельсон) готовы предпринять все возможное, чтобы спасти землян и предотвратить вторжение злодеев. Однако противникам удалось-таки проникнуть в высшие эшелоны власти и подчинить себе много крупнейших мировых корпораций. Премьера в 2023 году.

"Кумир" Многие телезрители с нетерпением ждут данный сериал, в том числе и из-за того, что главную роль исполнит дочь Джонни Деппа Лили-Роуз, а также канадский музыкант The Weeknd. В центре сюжета история взаимоотношений между молодой артисткой и владельцем ночного клуба, который также является лидером тайного культа. Героев свяжет страстный роман, после которого им предстоит пройти массу испытаний. Если возлюбленные смогут преодолеть все трудности, их счастью не будет предела. Премьера в начале 2023 года.

"Асока" Фантастический сериал по вселенной "Звездных войн", в котором рассказывается история Асоки Тано (Розарио Доусон), ученицы джедая Энакина Скайуокера (Хейден Кристенсен). Из-за ложных обвинений героиня потеряла доверие к ордену и покинула его. Асоки будет охотиться за великим имперским адмиралом Трауном (Ларс Миккельсен), чтобы найти пропавшего джедая Эзру Бриджера (Эман Эсфанди). Ей также предстоит понять, что произошло с Эзрой после внезапного исчезновения. Асоки должна одержать уверенную победу над своими давними врагами и столкнуться с новыми недоброжелателями. Бесстрашной и самоуверенной путешественнице придется преодолеть огромное расстояние и переосмыслить поступки, которые она успела совершить ранее. Премьера в марте 2023 года.

"Фандорин. Азазель" Современная версия культового детектива Бориса Акунина. История происходит в Петрограде, столице Российской империи, но в 2023 году. Большевики не пришли к власти, революция так и не произошла, а Николай III делит власть с премьер-министром Орловым. Тем временем 20-летний Эраст Фандорин (Владислав Тирон) начал работать в полиции и берется за расследование самоубийства молодого миллионера. Он выстрелил в себя в центре города на глазах у десятков людей. Происшествие попадает на камеру робота-городового. И это дело сложнее, чем кажется Фандорину на первый взгляд, погружаясь в это расследование с головой. Премьера в январе 2023 года.



