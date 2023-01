Джо Байден назвал ситуацию в Бразилии возмутительной

О возмутительной ситуации по информации CNN Байден заявил во время поездки на американо-мексиканскую границу.

В свою очередь советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, по их данным, также осудил насилие.

"Соединенные Штаты осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и мы непоколебимо поддерживаем бразильские демократические институты. Бразильскую демократию не поколеблет насилие", – написал Салливан в Twitter.

The United States condemns any effort to undermine democracy in Brazil. President Biden is following the situation closely and our support for Brazil’s democratic institutions is unwavering. Brazil’s democracy will not be shaken by violence.