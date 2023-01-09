Где в Казахстане этой зимой жители сами организовывают бесплатные развлечения для детей

Зимние праздники подошли к концу, и у большинства казахстанских учащихся с 9 января началась самая длинная третья четверть. Но зима еще впереди. Как выяснили журналисты Zakon.kz лишь на севере и востоке Казахстана для детей организованы действительно бесплатные забавы.

Самым популярным развлечением для детей на зимних каникулах стали огромные снежные горки и ледяные городки. Где-то их возводят за счет бюджета, а вот вжители СКО строят гигантские горки за свой счет. И кататься на них можно совершенно бесплатно.

Народные горки: новая традиция

Времена, когда в каждом Петропавловском дворе родители строили горки для детворы, давно ушли в прошлое. Эта традиция напрочь забылась и в аулах. Здесь горку возле сельского дома можно встретить гораздо реже, чем, например, иномарку. Но теперь, в Северном Казахстане зарождается новая зимняя традиция – жители региона строят огромные горки, которые становятся центром притяжения и горожан, и сельчан.





Пять лет назад пенсионер Юрий Краснопер из аула Бесколь, что в 15-ти км от Петропавловска, впервые подарил детям невиданную ими до селе радость. Он своими руками сделал настоящую огромную горку. Вышла она у мастера на славу. Все – по уму. Деревянную основу залил идеально ровным слоем льда. Чтобы подниматься на горку, сколотил прочные деревянные ступеньки. Полную безопасность при катании гарантируют специальные бортики. Сама горка оказалась больше 140 метров в высоту. После той первой горки Краснопера в Северном Казахстане ждут ее каждый год. И Юрий Адамович продолжает радовать взрослых и детей.



Горка Краснопера, как ее прозвали в народе, визитная карточка североказахстанской зимы.

Фото: Zakon.kz



В этом году Юрий Адамович соорудил целый ледовый городок. Рядом с большой 145-метровой горкой построил вторую, чуть поменьше, чтобы могли кататься и малыши. Рядом с горками установил красавицу ель. Когда темнеет, хозяин зажигает на ней разноцветные огни на радость приехавшим кататься гостям.



"На наших горках покататься приезжают из Петропавловска, соседнего Кокшетау и из Астаны даже. Да, чего там наши, россиян сколько здесь! Недавно были гости из Москвы, говорят, в Интернете прочитали про горку Кораснопера и специально приехали. Такая горка у нас популярная! – делится Алия из Бесколя, усаживая дочурку на горке на пластиковые сани.

Малышка со звонким смехом резво несется по горке вниз, там ее встречает папа. А Алия зовет меня продолжить разговор уже …в очереди.



"Пойдемте, я снова очередь займу на горку. Пока муж дочку приведет снизу, здесь уже снова наша очередь подойдет. Видите, какая она. Все хотят кататься. Мы вот с мужем тоже сейчас ребенка покатаем, а потом бабушке ее отведем, и сами будем кататься. Мы тоже хотим на горку. Ой, знаете, я только на этой горке поняла, почему пластиковые санки или ледянки называют "снеголет". На этой горке, действительно, ледянка становится снеголетом", – смеется женщина.

Получивший всенародную известность в СКО и за ее пределами Юрий Краснопер, скромно рассказывает журналистам, что построил горки, потому что хотел подарить радость детям. В итоге, мечтой каждого ребенка в СКО стало зимой обязательно покататься на его горке.



Школьники Павлодара смогут бесплатно покататься на горках ледового городка

В Павлодаре нынешней зимой впервые за 20 лет построили ледовый городок на центральной набережной Иртыша.

Фото: Zakon.kz



Здесь есть все для того, чтобы весело провести время – лабиринт для малышей, бесплатные ледяные горки и каток, а также красавица-елка с Дедом Морозом и Снегурочкой.

А во дворах домов залиты катки. Любой желающий может там бесплатно покататься на коньках.



К слову, в Алматы тоже залили бесплатные катки для горожан и гостей Южной столицы. Вход на каток бесплатный, вот только за аренду коньков придется выложить 1000 тенге за 2 часа веселья.



Семей: отдых и забота

Излюбленным местом семейного отдыха для семейчан является зооуголок Областного детского биологического центра. Здесь в дни зимних школьных каникул создают для детей настоящую зимнюю сказку со снежными горками, веселыми фигурами и катанием верхом на пони или коляске, запряженной коньком.

Фото: Zakon.kz



Здесь есть возможность побродить по зимним вольерам, понаблюдать за животными и, заодно, покормить их под присмотром специалистов.

Поиграв на улице, вволю накатавшись на ледянках с горки или верхом на пони, ребята бегут в зимние вольеры, чтобы понаблюдать за животными. У каждого есть свой любимец

среди многочисленных питомцев. Некоторые из них даже зимой остаются под открытым небом. Это все парнокопытные животные: косули, верблюды, лошадь Прижевальского, пони, ламы и многие другие. Кроме того, на свежем воздухе зимуют волки и леопард. Для них зимний мороз и снег – привычная среда обитания. Зимуют нынче на улице также филины и фазаны. Им тоже зимний холод нипочем.

В Семее есть традиция проводить благотворительные акции по сбору овощей и фруктов для животных.



"Эта помощь горожан – огромная поддержка биоцентра. Потому что у нас на самом деле нет особого бюджета для кормления животных, ведь мы не зоопарк, а учреждение дополнительного образования. Поэтому все, что выращивается на нашем огороде и в поле, все пожертвования посетителей идут в фонд обеспечения наших подопечных качественными кормами", – рассказывают сотрудники центра.

Костанай: каждому микрорайону по горке

Впервые после пандемии в Костанае построили горки, каток и лабиринт за счет бюджета.

Две главные горки появились в центре города возле областного акимата. Одна из горок длиной почти 20 метров и высотой более 5 метров, имеет четыре ската. Ступеньки здесь сделали деревянными, что очень удобно.

Отбоя от желающих покататься – нет, даже несмотря на метель. Больше всего здесь развлекаются школьники, но и многие взрослые с удовольствием катаются на тюбингах вместе с детьми помладше. Немного дальше на площади расположилась горка поменьше с двумя полосами для скатывания. В основном здесь катают малышей.



Взрослые и дети с удовольствием бродят по ледяному лабиринту рядом с малой горкой, а некоторые мальчишки, соревнуясь на скорость, перелазят через стены лабиринта.



Среди новшеств этого года – появление зоны отдыха в районе городского пляжа. И установка ледяных горок почти во всех микрорайонах. Они не такие большие, как в центре, но пользуются популярностью у горожан. Почти все они сооружены подрядными организациями, которые обслуживанию микрорайоны.



Авторы: Инна Литвиненко Таисия Колевид, Владимир Долгушев, Екатерина Гуляева





