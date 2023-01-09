Автобус с 79 детьми из-за гололеда съехал на обочину дороги в "Акбулаке"

В Алматинской области автобус с вожатым и 79 детьми съехал на обочину в спортивно-оздоровительном комплексе "Акбулак". Жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

9 января в 11:20 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в спортивно-оздоровительном комплексе "Акбулак" автобус из-за гололеда съехал на обочину и застрял в районе кольца.



На место происшествия были направлены сотрудники Департамента по ЧС и дорожная служба.

Как отметили в ведомстве, автобус принадлежит частной транспортной компании. Данной компанией был предоставлен другой автобус, на котором дети продолжили движение в сторону Алматы. Силами дорожной организации Талгарского района застрявший автобус эвакуирован.

Дети и вожатый с 3 января находились на бизнес-обучении на территории спортивного комплекса "Айба".

В середине декабря близ Актобе произошло ДТП. Автомобиль, в котором ехали дети с тренером, попал в аварию. Один ребенок погиб. Пятеро пострадавших находятся в реанимации.







