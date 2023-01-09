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Задержание группы вымогателей в Костанайской области сняли на видео

полиция Фото: Zakon.kz
Задержание группы вымогателей сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области сняли на видео, сообщает Zakon.kz.

По словам начальника УБОП области Серика Байгонова, в результате оперативной разработки было задержано 10 подозреваемых лиц в различных регионах области, причастных к совершению вымогательств и других видов преступлений.


"Преступная группа подозревается в совершении 12 уголовных правонарушений в отношении жителей региона, среди которых были и предприниматели. Общий ущерб составил более 10 млн тенге", – говорится в сообщении.

Ведется следствие.


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