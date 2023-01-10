В снежном плену: в Шымкенте и Таразе выпало около 30 см снега

Корреспонденты Zakon.kz из Шымкента и Тараза сообщают, что за прошедшую ночь и утро 10 января в городе и близ него выпало около 30 см снега, и он продолжает идти.

10 января в Шымкенте и Туркестанской области резко похолодало. По словам синоптиков, погода изменилась в худшую сторону из-за холодного потока арктического воздуха с северного полюса. Аналогичная ситуация ожидается и в Таразе, и в Жамбылской области.

Фото: Zakon.kz

Шымкент не готов к непогоде

12-13 января в горных районах ожидаются морозы до 31 градуса. На севере региона температура воздуха опустится до 23-28 градусов. В непогоду больше всего шымкентцы массово жалуются на не очищенные от снега дороги и тротуары. По словам жителей, тяжело приходится как пешеходам, так и водителям.

"Выпало около 30 см снега. Вообще не чистят снег, видите же, тротуары пешеходы сами натоптали. На работу я обычно доезжаю за 40 минут, сегодня доехала за 2 часа. Это же ужас. Получается, Шымкент не готов к сильным морозам", – говорит жительница Шымкента Айсулу Дайрабаева.

Фото: Zakon.kz

"Утром выхожу из подъезда, а снег практически по колено. Доехать до другого конца города вообще не получится. Автобусы еле ездят, людей там много. Надеюсь, такая погода продлится недолго, потому что даже на главных улицах города дорогу не чистят. Я еще лично не видела спецтехнику на улице", – говорит жительница Шымкента Мира Алтынбаева.

Фото: Zakon.kz

Из-за непогоды и неочищенных дорог машины застревают даже на главных улицах Шымкента. Неравнодушные жители помогают друг другу самостоятельно. Некоторые вытаскивают машины из сугробов, другие же толпой помогают толкнуть заглохшую машину. Спецтехники шымкентцы на улицах не видят, однако надеются, что город скоро избавится от снега. По прогнозам синоптиков, в ночь с пятницы на субботу заморозки поутихнут.

Фото: Zakon.kz

В Таразе коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы

Тараз утром 10 января оказался в снежном плену. Снегоуборочная техника вышла на дороги уже ночью.

Фото: Zakon.kz

Спецтехника и люди вышли на уборку снега. Дороги и пешеходные дорожки чистят, посыпают песком и солью.

Фото: Zakon.kz

Работы ведутся на 76 улицах города. В них задействовано 47 единиц техники. В настоящее время в городе имеется 295 тонн инертного материала (соль). Также дополнительно получено 7 тыс. кубометров песка и 1 тыс. тонн соли.

"Снегоуборочные бригады работают круглосуточно по сменному графику", – говорит советник акима Тараза Даулет Толенди.

Фото: Zakon.kz

Департамент полиции Жамбылской области обратился к жителям региона с просьбой не выезжать на загородные и межпоселковые трассы. Согласно прогнозу синоптиков, снег и метель продлятся, по меньшей мере, еще сутки.



Людмила Мельник, Карина Адильбекова