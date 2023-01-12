В Павлодаре устраняют очередной порыв на тепловых сетях

В Павлодаре 11 января поздно вечером по улице Муткенова произошел порыв на тепловых сетях. На месте повреждения до сих пор работает ремонтная бригада, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, без отопления стоят два многоэтажных и четыре частных жилых дома. Ремонтная бригада, как сообщили в ТОО "Павлодарские тепловые сети", ведет работы в круглосуточном режиме до устранения повреждения.

Отметим, видео с места порыва на тепловых сетях появилось на странице tipavlo.dar.

Комментаторы назвали потоки воды, бьющими из-под земли, гейзерами и шутят, что скоро все туристы мира прилетят в Павлодар посмотреть это чудо света. А кто-то даже написал: "Экибастуз, везите обогреватели обратно, пожалуйста, теперь наша очередь".

Ранее сообщали о крупной аварии в Экибастузе. Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях. 28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС. Режим ЧС отменили 8 декабря.

Ранее 4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

А уже 8 января в Экибастузе вновь отключили подачу тепла в ряде домов для устранения повреждения.

Кроме того, после аварии на теплосетях Касым-Жомарт Токаев поручил Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

