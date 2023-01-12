В Павлодаре устраняют очередной порыв на тепловых сетях
Как отмечается, без отопления стоят два многоэтажных и четыре частных жилых дома. Ремонтная бригада, как сообщили в ТОО "Павлодарские тепловые сети", ведет работы в круглосуточном режиме до устранения повреждения.
Отметим, видео с места порыва на тепловых сетях появилось на странице tipavlo.dar.
Комментаторы назвали потоки воды, бьющими из-под земли, гейзерами и шутят, что скоро все туристы мира прилетят в Павлодар посмотреть это чудо света. А кто-то даже написал: "Экибастуз, везите обогреватели обратно, пожалуйста, теперь наша очередь".
Ранее сообщали о крупной аварии в Экибастузе. Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях. 28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС. Режим ЧС отменили 8 декабря.
Ранее 4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.
А уже 8 января в Экибастузе вновь отключили подачу тепла в ряде домов для устранения повреждения.
Кроме того, после аварии на теплосетях Касым-Жомарт Токаев поручил Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.