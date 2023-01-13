Утомленные холодом: в Алматы спасают бездомных, а волонтеры согревают чаем коммунальщиков

С наступлением аномальных морозов у мобильной службы Алматинского центра социальной адаптации прибавилось работы. Они в день по несколько раз объезжают дворы, заброшенные здания и теплотрассы в поисках бездомных. В один из рейдов отправилась редакция Zakon.kz.

Зима для алматинских бомжей всегда настоящее испытание. Именно в этот период многие из них получают обморожение, а некоторые и вовсе могут остаться без конечностей. Чтобы не допустить такого печального исхода, в аномально холодные дни на улицы Алматы выезжают специальные патрули, которые прочесывают крупные рынки, вокзалы, заброшенные здания и теплотрассы в поисках бездомных. Только за один рейс удается собрать до 10 человек.

Фото: Zakon.kz

С наступлением зимы в Центр социальной адаптации, что на окраине города, поступило больше 700 человек. И с каждым днем количество нуждающихся в медицинской помощи растет.

"Конечно, поступало много людей с обморожением, но в основном с легкой степенью. К нам их привозят уже из стационара, при выписке, если им некуда идти, мы оставляем их здесь. Но за дни рейда бездомных с сильным обморожением пока зафиксировано не было". Врач Центра социальной адаптации Алматы Бахыт Устенбаева

Принцип работы социального патруля простой: по графику бригада объезжает несколько мест в городе. Их сотрудники давно знают наизусть, там, как правило, и спасаются от холодов алматинские бездомные. И первой точкой на нашей карте стал железнодорожный вокзал "Алматы-1".

Фото: Zakon.kz

Мы сразу же направились в пункт полиции и вместе с ними прошлись по залу ожидания. Только за полчаса утреннего рейда нашли трех человек без определенного места жительства, которых направили в городской центр социальной адаптации.

Фото: Zakon.kz

Один из тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, 50-летний Игорь Пак, который практически живет на вокзале. Опрятный на вид и трезвый мужчина, в отличие от своих товарищей. Журналистам он рассказал, что родом из России, а в Алматы живет уже 24 года.

Фото: Zakon.kz

"Я нахожусь здесь третий день. Разведен, есть ребенок, но он с бывшей женой живет в России. Родных у меня здесь нет, только дальние родственники, с которыми я не общаюсь. По профессии я электрик. У меня всегда была работа, был и разнорабочим, и механиком в боулинг-центре. В общем, на хостел хватало, а как сломал правую руку, не могу устроиться на работу, никто не берет. Какое-то время жил у друзей, они оплачивали мне жилье, но долго я тоже не могу у них оставаться, у всех свои проблемы, я все понимаю. Побуду здесь еще немного, и как снимут гипс, пойду искать работу". Игорь Пак

По словам Игоря, о Центре адаптации он знает и при желании мог бы обратиться туда за помощью сам. Но самолюбие и гордость не позволяют ему жить там с другими бездомными. В свою очередь местные полицейские рассказывают, что Игорь уже попадал в поле зрение правоохранителей, и вот как все было.

"Он здесь уже несколько месяцев ходит. Не пьет и не курит, но был случай, когда в наш пункт пришел мужчина с заявлением о пропаже ноутбука. Мы посмотрели камеры и увидели, как Игорь взял его и отнес в другое место, видимо, позже хотел забрать. Пропавшая вещь нашлась, и потерпевший отказался писать заявление, поэтому мы его не стали задерживать. Конечно, жить зимой на улице им тяжело, если они не нарушают порядок и зашли погреться, мы их не выгоняем, иногда купим им чай с булочкой. В основном их забирают сотрудники Центра социальной адаптации". Сотрудники пункта полиции железнодорожного вокзала "Алматы-1"

Фото: Zakon.kz

В отличие от Игоря у 65-летнего Серика Имангалиева, который ночует на вокзале, есть родные, которые периодически возвращают его домой. Но из-за длительных запоев мужчина начинает вести бродяжнический образ жизни. К слову, в Центре адаптации он тоже постоянный посетитель, и практически каждый раз мужчина обещает больше не возвращаться на улицу, но только пока он в стенах учреждения. Выйдя, снова скитается по алматинским проспектам.

"Позвоните моему сыну, он меня заберет. У меня двое сыновей, и внуки есть, а невестка очень хорошая и внимательная, но стоит мне выпить, я уже не могу остановиться. Пить я больше не буду". Серик Имангалиев

Сотрудники Центра адаптации Алматы хорошо знают и Владимира Кателевича. Мужчина какое-то время жил в учреждении, там ему даже восстановили документы, а после было решено перевести в алматинский Дом ветеранов.

Фото: Zakon.kz

"Я какое-то время пролежал в больнице из-за проблем с давлением, а потом меня направили в Дом ветеранов, но мне там не понравилось. Вернулся в Центр адаптации, а меня не приняли, сказали, что мест нет, вот я и оказался опять на улице. Скитался по такому холоду, жил какое-то время в аэропорту, потом приехал на вокзал "Алматы-1". Владимир Иванович

Пенсионер вспоминает, что тогда получил сильное обморожение и лишился нескольких пальцев на обеих руках.





Сегодня этой "тройке" повезло, и они не останутся на морозе. Мужчин доставят в Центр социальной адаптации, там им выдадут чистую одежду, дадут помыться и еще накормят.



Фото: Zakon.kz

Специалисты центра говорят, что кто-то из них останется, а вот другие, перезимовав, вновь вернутся на улицу.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По словам социального работника Алмаса Серикбаева, за последнюю неделю в Центр адаптации привезли почти 200 человек. Специалисты рассказывают, что какие бы условия ни создавались для бездомных, они все равно надолго не задерживаются. В учреждении необходимо соблюдать режим "сухого закона" и дисциплину, с этим у многих возникают серьезные проблемы. Поэтому им проще переждать морозы, а как только на улице потеплеет, они тут же сбегают.

"Теплая акция" от волонтеров Клуба добряков

Если у бездомных нет выбора и они через силу едут в Центр адаптации, чтобы только не замерзнуть на улице, то у алматинских коммунальщиков другая ситуация – они готовы выйти на уборку проспектов в любую погоду.





Фото: Zakon.kz

Фото: из архива проекта Клуб добряков Алматы

В эти январские дни, когда температура воздуха в ночные часы достигла 22 градусов мороза, рабочие коммунальных служб Алматы продолжают приводить в порядок улицы и расчищать тротуары от наледи. И чтобы уборка проходила без вреда здоровью, волонтеры "Клуба добряков" провели традиционную зимнюю акцию: они поили горячим чаем и сладостями тех, кто постоянно следит за чистотой в городе.





Фото: из архива проекта "Клуб добряков Алматы"

"Акцию мы проводим уже пятый год подряд, как правило, в самые холодные дни. Это одно из самых любимых мероприятий наших волонтеров. Пока мы спим в теплых и уютных домах под корпешками, коммунальщики дежурят и чистят в минус 20 наш город. В ночное дежурство они заступают в 9 вечера и до утра по улицам собирают мусор и убирают снег. Это адский труд. Апашки с лопатами, им бы носки вязать в кресле-качалке, а не улицы убирать. У нас простое желание поделиться теплом, поблагодарить их за колоссальный труд. В повседневной жизни мы забываем и не смотрим по сторонам, мы хотим показать нашим горожанам, кто стоит за чистотой города". Волонтер "Клуба добряков Алматы" Арай Камзабек

За время акции волонтеры угостили чаем и бутербродами больше 200 коммунальщиков Алматы, а женщинам "добряки" раздали 20 экошуб, которые согреют их в холодную погоду.