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Два человека погибли в ДТП в Абайской области

Два человека погибли Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Два автомобиля столкнулись на трассе Семей – Усть-Каменогорск. В результате ДТП погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 14 января в 13:30 на 111/87 км трассы.

Автомобили ВАЗ 21102 и Toyota Camry столкнулись лоб в лоб. Водитель и пассажир ВАЗ 21102 от полученных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В салоне ВАЗ 21102 также находились трое несовершеннолетних пассажиров. В настоящее их, а также водителя с двумя пассажирами Toyota Camry доставили в ближайшую больницу.

По делу назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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