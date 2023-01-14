Два человека погибли в ДТП в Абайской области

Два автомобиля столкнулись на трассе Семей – Усть-Каменогорск. В результате ДТП погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 14 января в 13:30 на 111/87 км трассы.

Автомобили ВАЗ 21102 и Toyota Camry столкнулись лоб в лоб. Водитель и пассажир ВАЗ 21102 от полученных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В салоне ВАЗ 21102 также находились трое несовершеннолетних пассажиров. В настоящее их, а также водителя с двумя пассажирами Toyota Camry доставили в ближайшую больницу.

По делу назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.