Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск

Сотрудниками криминальной полиции УП Карасайского района Алматинской области объявлены в розыск члены бывшего руководства рынка "Алтын Орда", сообщает Zakon.kz.

В розыск объявлены следующие граждане:

- Данияр Апдигапаров, 1982 г.р., объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.

- Жумадин Патов, 1982 г.р., объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.

- Канат Жакаев, 1984 г.р., объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.

- Айдос Нуркалиев, 1986 г.р., объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию вышеуказанных лиц и водворению в ИВС УП Карасайского района.

О полученных результатах будет сообщено дополнительно.

8 февраля 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда" в Алматы.

13 апреля были озвучены предварительные результаты проверки рынка "Алтын Орда". Представители налоговых органов выявили нарушения на 1,6 млрд тенге.

27 апреля в Агентстве РК по защите и развитию конкуренции заявили, что на рынке "Алтын Орда" устанавливают монопольно высокие цены.

22 июля стало известно, что ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD", владеющее рынком "Алтын Орда", оштрафовали на 1,4 млн тенге "с конфискацией монопольного дохода в размере 46 976 550 тенге, полученного при применении монопольно высокой цены".

12 сентября заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев сообщил, что крупнейший рынок "Алтын Орда" в Алматы трансформируют в оптово-распределительный центр.