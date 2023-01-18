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Токаев пригласил правителя Дубая посетить Казахстан

Токаев пригласил правителя Дубая посетить Казахстан Фото: akorda.kz
18 января 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума за гостеприимство и заявил, что в рамках его официального визита в ОАЭ проведены продуктивные переговоры и достигнуты значимые двусторонние соглашения.

"Касым-Жомарт Токаев пригласил вице-президента, премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая посетить Казахстан с официальным визитом. Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум высказал признательность президенту за приглашение и отметил, что посещение Казахстана будет для него большой честью", - говорится в сообщении Акорды.

В ходе беседы президент Казахстана отметил, что Международный финансовый центр "Астана" наладил отношения с основными финансовыми институтами Эмиратов. Он акцентировал внимание на важности активизации связей между деловыми кругами двух стран.

Токаев пригласил правителя Дубая посетить Казахстан

Фото: akorda.kz

В свою очередь шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум подтвердил приверженность дальнейшему укреплению экономического сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами.

Токаев пригласил правителя Дубая посетить Казахстан

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом прибыл 15 января 2023 года.

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17 января глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. В рамках официального визита были подписаны девять документов.

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В этот же день Касым-Жомарт Токаев провел встречу со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном. Также президент встретился с главным исполнительным директором компании Masdar Мухаммедом Аль-Рамахи.

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Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев принял участие в инвестиционном круглом столе Казахстан – ОАЭ. В своем выступлении глава государства сообщил, что на встрече с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном было решено работать над достижением цели – увеличить товарооборот до 1 млрд долларов.

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Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Дубай Казахстан ОАЭ
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