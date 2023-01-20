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В Шымкенте в теплицах замерзает урожай

В Шымкенте в теплицах замерзает урожай Фото: otyrar.kz
В Шымкенте и Туркестанской области тепличникам не хватает угля для борьбы с морозами, из-за которого замерзают саженцы, передает Zakon.kz

Кроме того, как сообщает OTYRAR, специалисты пеняют на качество этого угля. Он, как выяснилось не дает нужный жар, чтобы прогреть тепличные помещения,

Тепличники говорят, таких морозов в регионе не было последние 10 лет и они оказались не готовы к холодам. На саженцы потратили миллионы, вложили в них все свои силы, в надежде на богатый урожай. Предприниматели говорят, заморозки растения не пережили из-за нехватки и низкого качества угля.

"Уголь не дает нормальный жар. Мы просто не можем нагреть теплицы до нужной нам температуры. Поэтому урожай погиб", - говорит помощник управляющего теплицей Серик Мустафаев.

"Мы должны были собрать 1200-1300 тонн. Но получится всего около 250 тонн. Все остальное только выкинуть. Нужно снова сеять, а это снова расходы" агроном Мерей Терликбаев.

Только одно хозяйство понесло убытки более чем в 100 млн тенге. Предпринимателям нечем закрывать кредиты, которые они взяли на развитие бизнеса. И такая проблема у десятков владельцев теплиц не только в Шымкенте, но и в Туркестанской области. Говорят, морозы ночью доходили до -20 градусов. Урожай погиб от холода.

Немало выпало и снега, он также доставил тепличникам немало проблем. Под его тяжестью теплицы сломались.

Молодые побеги уже не вырастут. Только набравшие цвет листья покрыл слой льда. Урожай Нуржана Умарова на трех гектарах земли погиб. Здесь он выращивал капусту. Но когда выпал снег, теплицы не выдержали и сломались под его тяжестью. Предварительный ущерб от стихии только этому тепличному хозяйству составил 200 миллионов тенге.

"Здесь уже ничего не вырастит. Мы посадили больше 4 миллионов саженцев, не знаем что теперь делать".директор тепличного хозяйства Нуржан Умаров

По словам представителя филиала "Союза фермеров" в регионе действительно проблема с углем. Его не хватает для того, чтобы обогреть теплицы. А ведь именно тепличные хозяйства на юге обеспечивают казахстанцев свежими местными овощами. А на восстановление разрушенных теплиц уйдет немало времени.

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Елена Вебер
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