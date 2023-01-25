Как новый Бюджетный кодекс повысит финансовую самостоятельность регионов – эксперты

В Казахстане разрабатывают новый Бюджетный кодекс, призванный наделить большей финансовой самостоятельностью руководителей исполнительных органов и направленный на децентрализацию бюджетных потоков. Своим мнением по этому поводу с Zakon.kz поделились эксперты финансового рынка.

Правительство Казахстана работает над созданием нового Бюджетного кодекса. В частности, как было отмечено на расширенной коллегии Министерства финансов РК, посвященной итогам деятельности ведомства, предполагается, что новый Бюджетный кодекс будет обеспечивать большую оперативную самостоятельность первых руководителей исполнительных органов, а также повысит их ответственность для эффективного освоения и распределения финансов с целью получения наибольшего социально-экономического эффекта.

Предусматривается и усиление финансовой дисциплины администраторов бюджетных программ для повышения эффективности и сокращения непродуктивных расходов. Кроме того, планируется переход от "управления бюджетными средствами" к "управлению результатами".



Кто должен быть в ответе

Одни казахстанские эксперты полагают, что появление нового Бюджетного кодекса назрело давно. Другие же скептически относятся к предстоящим бюджетным нововведениям.

"В новом Бюджетном кодексе говорится, что повысится ответственность первых руководителей исполнительных органов для эффективного освоения и распределения бюджетных средств. Пока не очень понимаю суть подобных изменений, как они будут нести большую ответственность, если и так сейчас напрямую ответственны за расходование бюджетных средств". Финансист Ануар Ушбаев

Однако он признает, что для эффективного расходования бюджетных средств в Казахстане необходим институт общественного контроля.

"Решения, которые могут повлиять на жизнь того или иного города, населенного пункта, должны приниматься, насколько это возможно, с участием общества. Может быть, такой надзор будут вести общественные советы по наблюдению за исполнением региональных бюджетов либо другие структуры", – сообщил финансист.

Однако с точки зрения финансового аналитика Армана Бейсембаева вся проблема в отсутствии персональной ответственности исполнителей.

"У нас в стране основная проблема в том, что мы строим дороги, по которым никто не ездит, дома, в которых никто не живет, и инфраструктуру, которой никто не пользуется. Все потому, что нет персональной ответственности исполнителей". Финансовый аналитик Арман Бейсембаев

Он также отмечает, что перемены нужны еще и потому, что бюджетные потоки в Казахстане сильно централизованы. Все собираемые на местах налоги отправляются в столицу, которая уже их распределяет по областям. То есть именно центр решает, каким станет регион в будущем, что в нем будет строиться и развиваться. Другими словами, если Астана дала деньги на условную дорогу, больницу или какие-то другие областные объекты, значит, они там будут, не дала – не будут.

Зачем нужна децентрализация

Децентрализация бюджетных потоков, по мнению аналитиков, нужна нашей стране, потому что у нас большие неосвоенные пространства, дорогая логистика, огромные расстояния между городами и громоздкая инфраструктура, которую дорого содержать. Был бы Казахстан небольшой, компактной страной, было бы проще им управлять. Поэтому при таких масштабах просто необходима большая финансовая самостоятельность регионов.

"В нынешней ситуации все налоги идут в центр. Если мы посмотрим по структуре собираемых налогов, то увидим забавную вещь – в Астане добываются нефть и железная руда. Дело в том, что многие крупные казахстанские предприятия зарегистрированы в столице и платят все налоги там. То есть, к примеру, условный "КазМунайГаз" ничего не отчисляет в местный бюджет, он платит все отчисления в Астане. И предполагается, что в будущем такие предприятия будут платить в местный бюджет". Арман Бейсембаев

По мнению эксперта, недостатком подобной централизации становится и то, что акимы на местах ничего не решают, из управленцев превращаются в функцию или попросту в куклу на веревочках без каких-либо полномочий. Поэтому в новом Бюджетном кодексе будет прописано, что часть собираемых налогов остается в регионах, чтобы там уже сами решали, куда направлять эти деньги. И это хорошо, ведь на местах свои основные проблемы знают лучше, чем в центре. Соответственно, должна вырасти и эффективность управления налоговыми сборами.

"Новый бюджетный кодекс направлен на децентрализацию власти. Президент Токаев об этом и говорит, что нам нужна децентрализация власти. Мы все увидели, что казахстанская централизация власти в январе прошлого года дала сбой, и сейчас она работает с убывающей эффективностью", – отметил аналитик Арман Бейсембаев.

О необходимости повышения финансовой независимости областей сказал и кандидат экономических наук Казахского университета технологии и бизнеса Сапарбай Жубаев.

"15 лет назад у нас в стране было шесть регионов – доноров республиканского бюджета, сейчас их три, остальные все субсидируются, то есть сидят на дотациях. И это не есть хорошо, что такие промышленные области, как Павлодарская и Карагандинская, субсидируются из центра. И не дело, что вопросы водообеспечения сел Жамбылской области решаются в Астане. Поэтому в новом Бюджетном кодексе устанавливается, что часть собираемых налогов должна оставаться на местах". Сапарбай Жубаев

От управления бюджетами к управлению результатами

В Бюджетном кодексе заявлен еще один вопрос – переход от "управления бюджетными средствами" к "управлению результатами". По мнению Сапарбая Жубаева, это не более чем очередной призыв, который так и останется не более чем призывом.

Эксперт считает, что в целом необходимо повышать эффективность использования бюджетных средств, которая сейчас в стране очень низкая. К примеру, если посмотреть, сколько денег было потрачено на обеспечение питьевой водой сел, принимались такие программы, как "Ак булак", и многие другие, то можно увидеть, что эффективность этих действий весьма невысокая.

Говоря о налогах, Сапарбай Жубаев рассказал, что казахстанские экономисты ознакомили кабмин со своими предложениями о налогооблажении казахстанцев с высокими доходами.

"Президент еще в 2019 году предложил ввести прогрессивный налог на высокие зарплаты. Ведь есть те, кто получает ежемесячно по 10-20 миллионов, в их числе и руководители квазигосударственных компаний. Мы хотели, чтобы они платили налог на доходы физических лиц хотя бы 15-20%, ведь сейчас он всего 10%, как у уборщиц в поликлиниках. Но депутаты Мажилиса, которые, к слову, тоже ежемесячно получали миллионные зарплаты, нашу инициативу не поддержали". Сапарбай Жубаев

Теперь Мажилис распущен, и эксперт надеется, что следующий состав нижней палаты парламента поддержит предложение финансовых экспертов и введет справедливое налогообложение.