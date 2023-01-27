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"Манчестер Сити" – "Арсенал": что нужно знать о первой встрече топ-команд АПЛ

Манчестер Сити - Арсенал: что нужно знать о первой встрече топ-команд АПЛ Фото: Parimatch
В эту субботу, 28 января, на стадионе "Этихад" состоится самая ожидаемая встреча этого сезона. Главные соперники АПЛ, "Манчестер Сити" и "Арсенал", наконец скрестят мечи в рамках четвертого раунда Кубка Англии.

Последний раз команды встречались больше года назад, 1 января 2022 года. Тогда "Манчестер Сити" без труда обыграл "Арсенал" и двинулся дальше, чтобы завоевать очередной чемпионский титул. С тех пор ситуация кардинально поменялась.

"Арсенал" продолжает доминировать в Премьер-лиге с 50 очками. В новом году команда еще не проигрывала – из 4 матчей только одна ничья с "Ньюкаслом". Тем временем "Манчестер Сити" отстает на 5 очков, сыграв при этом на одну игру больше. За 5 встреч "горожане" собрали 3 победы и 2 поражения. Каждый проигрыш воспринимается болезненно, ведь соперник продолжает набирать очки. Подопечным Гвардиолы наверняка не терпится наконец сыграть с "канонирами" и поставить их на место.

Кубок Англии станет идеальным испытательным полигоном перед первым столкновением соперников в АПЛ в феврале. Общая статистика личных встреч делает фаворитом "Манчестер Сити": за последние 20 матчей "горожане" одержали 13 побед, а "канониры" – всего 5. Но триумф в предстоящей игре не гарантирован с учетом того, что "Арсенал" выигрывал четыре раза именно в Кубке.

В первую очередь предстоящий матч станет битвой тренеров, которые долгое время работали бок о бок после того, как Гвардиола взял Артету под свое крыло. Ученик всегда стремится превзойти учителя. Удалось ли ему это, узнаем уже в субботу.

Parimatch предлагает следующие коэффициенты на матч:

 Манчестер Сити – 1.75, Ничья – 4.10, Арсенал – 4.20

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