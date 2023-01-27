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Законодательство РК

В Актау мать заявила о сексуальном насилии над ее сыном

выясняют обстоятельства насильственных действий сексуального характера над мальчиком Фото: Zakon.kz
Полиция Актау расследует дело о сексуальном насилии над мальчиком. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать несовершеннолетнего, сообщает Zakon.kz.
"26 января текущего года в Управление полиции Актау с письменным заявлением обратилась 35-летняя гражданка, заподозрившая подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего сына", – отмечается в Telegram-канале polisia.kz.

Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по ст. 121 ч. 4 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".

Как сообщили в полиции, проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее в Алматинской области было завершено расследование по уголовному делу в отношении гражданина "А", который подозревается в изнасиловании падчерицы.

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