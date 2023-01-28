В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Туман и метель в ряде регионов страны обещают синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

29 января на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере и востоке Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере Западно-Казахстанской области и в городе Уральске – туман.

Туман также ожидается на севере Кызылординской и на юге Туркестанской областей.