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Около Актау найдена яма, забитая собачьими трупами

Около Актау найдена Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Видео с трупами десятков собак в яме появилось в сети. Ситуацию прокомментировали в областном управлении сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовал блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев.


По его словам, скорее всего, этих собак отстреливали среди белого дня в одном из населенных пунктов Мангистауской области.

"Их не сжигают, не хоронят, а просто тупо скидывают за городом, чтобы они там гнили и распространяли всевозможные инфекции". Азамат Сарсенбаев

Как пишет Lada.kz, в областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии выявили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие в 50 километрах от Актау.

"Трупы животных доставили в специальный скотомогильник Мунайлинского района, где провели утилизацию и дезинфекцию современным средством "Глак". Также была продезинфицирована местность, где обнаружены трупы", – заявили чиновники.

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