Тюрьму особого режима по частям распродают в Павлодаре

Корреспондент Zakon.kz побывала в мрачном учреждении – колонии особого режима – так и не принявшем в свои стены ни одного заключенного.

В северной промышленной части Павлодара должны были коротать дни преступники, осужденные к пожизненному заключению. В реконструкцию зданий бывшего химзавода и в новое строительство специфических объектов вложили почти 4 миллиарда бюджетных тенге – в "нулевые" это были большие деньги. Огородили 12 гектаров земли. Но колонию на 1500 человек так и не достроили.

Из уголовно-исправительной системы ее передали акимату, который и пытается ее реализовать по программе приватизации. Торги проводили в 2017 году, но желающих купить комплекс за 3,8 млрд тенге не нашлось. В 2020-м объект для продажи разбили на 11 частей, но в период пандемии бизнесу было не до покупок, даже выгодных. Сегодня, говорят чиновники, шансов больше. На электронную площадку вновь отправились отдельные лоты. На данном этапе итоговая цена каждого упала наполовину. Если не состоятся сделки на этот раз, имущество еще подешевеет. Возможно, этого момента ждут те, кому нужны промплощадки или, по крайней мере, строительные материалы гораздо ниже себестоимости. Пока тюрьму не разобрали, мы решили ознакомиться с ней.

Фото: Zakon.kz

Посетителей встречает дверь сторожки, с той стороны строго спрашивают, зачем мы здесь? Узнав, что экскурсия проводится с разрешения акимата, охранник разрешает пройти.

Фото: Zakon.kz

В подсобке сторожки видим эту табличку.





Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кабден Кабидирович, сотрудник охранной фирмы, работает здесь недавно. Говорит, кроме лис и голубей в этом месте никто не появляется. На обходах он бережно прикрывает сохранившиеся пластиковые окна столовых, административных зданий.

Фото: Zakon.kz

Но мы только в начале пути и сквозь сугробы пробираемся к главному объекту – четырехэтажному зданию, где должны были проводить большую часть времени заключенные. Чтобы вы понимали, только его площадь составляет 29312,08 кв. м.

Фото: Zakon.kz

Разработчики проекта обещали соблюдать международные стандарты содержания заключенных граждан. Сейчас сложно понять, действительно ли это так. Хотя здесь не жил и не умирал ни один заключенный, экскурсия – для любителей острых ощущений. Стены "давят" на посетителей, а некоторые разрушенные проемы пугают.



Видео коридора с камерами.





Сотрудник отдела государственных активов и закупок Галымбек Рахимов говорит, что объекты были переданы акимату в таком виде.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Видно, что решетки на камерах были, но остались частично. Сложно сказать, была ли установлена сантехника, уложены кафель и полы. Сейчас мы можем продемонстрировать только размер камер-одиночек.

Фото: Zakon.kz

Есть и совсем крошечные помещения, впору предположить, что это карцеры.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Очень много лестничных пролетов, соединяющих четыре этажа, где обустройство практически одинаково.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Заключенных хотели обеспечить рабочими местами, для этого намеревались использовать огромные цеха бывшего химического завода, рассказывает Галымбек Рахимов. Сегодня эти площади тоже продают.

Фото: Zakon.kz

С верхних этажей видны маленькие прогулочные площадки, устроенные для осужденных во дворе.

Фото: Zakon.kz

Какой была бы жизнь здесь, если бы проект реализовали, можно только представлять.



Фото: Zakon.kz

Среди "достопримечательностей" – водонапорная башня, которую можно купить за 2,2 миллиона тенге. Есть котельная, общежитие гостиничного типа. Прокладывали даже водопровод и проводили тепло. Также в нижнем ярусе строители нашли подземные галереи, ходы. Предположительно, их использовали для военпрома, тайно работавшего под вывеской химзавода. Однако заключенные могли использовать тоннели для побегов. Поэтому их завалили бетонными блоками и туда не проникнуть. Поэтому мы с облегчением покидаем здание и выходим на свежий воздух.

Фото: Zakon.kz

Здесь тишина, а совсем рядом, за высоченным забором кипит заводская жизнь в таких же, когда-то выкупленных цехах химпрома.



Ирина Адылканова