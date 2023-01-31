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Тюрьму особого режима по частям распродают в Павлодаре

Тюрьму особого режима по частям распродают в Павлодаре Фото: Zakon.kz
Корреспондент Zakon.kz побывала в мрачном учреждении – колонии особого режима – так и не принявшем в свои стены ни одного заключенного.

В северной промышленной части Павлодара должны были коротать дни преступники, осужденные к пожизненному заключению. В реконструкцию зданий бывшего химзавода и в новое строительство специфических объектов вложили почти 4 миллиарда бюджетных тенге – в "нулевые" это были большие деньги. Огородили 12 гектаров земли. Но колонию на 1500 человек так и не достроили.

Из уголовно-исправительной системы ее передали акимату, который и пытается ее реализовать по программе приватизации. Торги проводили в 2017 году, но желающих купить комплекс за 3,8 млрд тенге не нашлось. В 2020-м объект для продажи разбили на 11 частей, но в период пандемии бизнесу было не до покупок, даже выгодных. Сегодня, говорят чиновники, шансов больше. На электронную площадку вновь отправились отдельные лоты. На данном этапе итоговая цена каждого упала наполовину. Если не состоятся сделки на этот раз, имущество еще подешевеет. Возможно, этого момента ждут те, кому нужны промплощадки или, по крайней мере, строительные материалы гораздо ниже себестоимости. Пока тюрьму не разобрали, мы решили ознакомиться с ней.

тюрьма

Фото: Zakon.kz

Посетителей встречает дверь сторожки, с той стороны строго спрашивают, зачем мы здесь? Узнав, что экскурсия проводится с разрешения акимата, охранник разрешает пройти.

тюрьма

Фото: Zakon.kz

В подсобке сторожки видим эту табличку.


Охранник Кабден Конкишев

Фото: Zakon.kz

здание общежития

Фото: Zakon.kz

Кабден Кабидирович, сотрудник охранной фирмы, работает здесь недавно. Говорит, кроме лис и голубей в этом месте никто не появляется. На обходах он бережно прикрывает сохранившиеся пластиковые окна столовых, административных зданий.

Административно-производственный корпус

Фото: Zakon.kz

Но мы только в начале пути и сквозь сугробы пробираемся к главному объекту – четырехэтажному зданию, где должны были проводить большую часть времени заключенные. Чтобы вы понимали, только его площадь составляет 29312,08 кв. м.

тюрьма

Фото: Zakon.kz

Разработчики проекта обещали соблюдать международные стандарты содержания заключенных граждан. Сейчас сложно понять, действительно ли это так. Хотя здесь не жил и не умирал ни один заключенный, экскурсия – для любителей острых ощущений. Стены "давят" на посетителей, а некоторые разрушенные проемы пугают.

Видео коридора с камерами.


Сотрудник отдела государственных активов и закупок Галымбек Рахимов говорит, что объекты были переданы акимату в таком виде.

заброшенное здание тюрьмы

Фото: Zakon.kz

заброшенное здание тюрьмы

Фото: Zakon.kz

заброшенное здание тюрьмы

Фото: Zakon.kz

Видно, что решетки на камерах были, но остались частично. Сложно сказать, была ли установлена сантехника, уложены кафель и полы. Сейчас мы можем продемонстрировать только размер камер-одиночек.

заброшенное здание тюрьмы

Фото: Zakon.kz

Есть и совсем крошечные помещения, впору предположить, что это карцеры.

лестница

Фото: Zakon.kz

лестница

Фото: Zakon.kz

заброшенная тюрьма

Фото: Zakon.kz

Очень много лестничных пролетов, соединяющих четыре этажа, где обустройство практически одинаково.

заброшенная тюрьма

Фото: Zakon.kz

заброшенная тюрьма

Фото: Zakon.kz

заброшенная тюрьма

Фото: Zakon.kz

Заключенных хотели обеспечить рабочими местами, для этого намеревались использовать огромные цеха бывшего химического завода, рассказывает Галымбек Рахимов. Сегодня эти площади тоже продают.

заброшенная прогулочная площадка

Фото: Zakon.kz

С верхних этажей видны маленькие прогулочные площадки, устроенные для осужденных во дворе.

заброшенная тюрьма

Фото: Zakon.kz

Какой была бы жизнь здесь, если бы проект реализовали, можно только представлять.
заброшенная водонапорная башня

Фото: Zakon.kz

Среди "достопримечательностей" – водонапорная башня, которую можно купить за 2,2 миллиона тенге. Есть котельная, общежитие гостиничного типа. Прокладывали даже водопровод и проводили тепло. Также в нижнем ярусе строители нашли подземные галереи, ходы. Предположительно, их использовали для военпрома, тайно работавшего под вывеской химзавода. Однако заключенные могли использовать тоннели для побегов. Поэтому их завалили бетонными блоками и туда не проникнуть. Поэтому мы с облегчением покидаем здание и выходим на свежий воздух.

заброшенная тюрьма

Фото: Zakon.kz

Здесь тишина, а совсем рядом, за высоченным забором кипит заводская жизнь в таких же, когда-то выкупленных цехах химпрома.

Ирина Адылканова

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Редакция Zakon.kz
Павлодар Павлодарская область
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