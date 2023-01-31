В Павлодаре экскаваторщик потушил горящий автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал замначальника Управления по чрезвычайным ситуациям города Тлекжан Галямов, около 11:33 по улице Торайгырова на парковке загорелся автомобиль. В это время рядом работал экскаваторщик ТОО "Горкомхоз". Мужчина не растерялся, набрал в ковш снег и потушил машину до приезда спасателей.

Видео инцидента распространилось в соцсети.





Поступок очевидца помог предотвратить распространение огня в салон автомобиля.







