В Павлодаре экскаваторщик потушил горящий автомобиль
Фото: скриншот видео
В Павлодаре экскаваторщик потушил горящий автомобиль, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал замначальника Управления по чрезвычайным ситуациям города Тлекжан Галямов, около 11:33 по улице Торайгырова на парковке загорелся автомобиль. В это время рядом работал экскаваторщик ТОО "Горкомхоз". Мужчина не растерялся, набрал в ковш снег и потушил машину до приезда спасателей.
Видео инцидента распространилось в соцсети.
Поступок очевидца помог предотвратить распространение огня в салон автомобиля.
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