В Казахстане разработали пилотный национальный проект "Доступный интернет"

МЦРИАП РК разработало пилотный национальный проект в области связи "Доступный интернет", сообщает Zakon.kz.

Реализация проекта планируется на 2023-2027 годы.

План включает в себя решение нескольких задач:

Развитие проводной инфраструктуры связи. Развитие беспроводной инфраструктуры. Качественный и безопасный интернет. Развитие транзитного потенциала и центров обработки данных. Меры государственной поддержки.

Предусматривается, что на реализацию проекта потребуется 1 114 726 105 тыс. тенге, в том числе:



в 2023 году – 161 028 372 тыс. тенге;

в 2024 году – 246 243 232 тыс. тенге;

в 2025 году – 252 005 804 тыс. тенге;

в 2026 году – 227 494 848 тыс. тенге;

в 2027 году – 227 953 848 тыс. тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 февраля.

26 января на коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности премьер-министр Алихан Смаилов сделал замечание главе МЦРИАП за плохое качество интернета в Казахстане и потребовал решить проблему.

"Вы сами видите, сколько возмущений и жалоб от казахстанцев на низкое качество интернета и обеспечения мобильной связью. Хорошее соединение иногда отсутствует даже в крупных городах. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия интернета. Эту проблему надо решать", – сказал Смаилов.

Он напомнил, что по поручению главы государства качественными сотовой связью и интернетом должны быть обеспечены все города и райцентры, а также республиканские и основные областные автодороги.