В Казахстане разработали пилотный национальный проект "Доступный интернет"
Фото: unsplash
МЦРИАП РК разработало пилотный национальный проект в области связи "Доступный интернет", сообщает Zakon.kz.
Реализация проекта планируется на 2023-2027 годы.
План включает в себя решение нескольких задач:
- Развитие проводной инфраструктуры связи.
- Развитие беспроводной инфраструктуры.
- Качественный и безопасный интернет.
- Развитие транзитного потенциала и центров обработки данных.
- Меры государственной поддержки.
Предусматривается, что на реализацию проекта потребуется 1 114 726 105 тыс. тенге, в том числе:
- в 2023 году – 161 028 372 тыс. тенге;
- в 2024 году – 246 243 232 тыс. тенге;
- в 2025 году – 252 005 804 тыс. тенге;
- в 2026 году – 227 494 848 тыс. тенге;
- в 2027 году – 227 953 848 тыс. тенге.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 февраля.
26 января на коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности премьер-министр Алихан Смаилов сделал замечание главе МЦРИАП за плохое качество интернета в Казахстане и потребовал решить проблему.
"Вы сами видите, сколько возмущений и жалоб от казахстанцев на низкое качество интернета и обеспечения мобильной связью. Хорошее соединение иногда отсутствует даже в крупных городах. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия интернета. Эту проблему надо решать", – сказал Смаилов.
Он напомнил, что по поручению главы государства качественными сотовой связью и интернетом должны быть обеспечены все города и райцентры, а также республиканские и основные областные автодороги.
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