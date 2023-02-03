Серия А и АПЛ: что посмотреть в выходные

Воскресный вечер порадует любителей итальянского и английского футбола двумя очень интересными и яркими противостояниями. В Серии А за очки поборются "Интер" и "Милан", а в Английской Премьер-лиге – "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".

"Интер" – "Милан"



"Миланское дерби" пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. "Интер", формальный хозяин этого матча, примет своего заклятого соперника – "Милан". Эти две команды находятся довольно близко друг к другу в турнирной таблице, с разницей в два очка, но с одинаковым стремлением к победе. Титул уже принадлежит Неаполю, а это значит, что "Интер" и "Милан" должны обеспечить себе одно из четырех первых мест, дающих путевку в Лигу чемпионов УЕФА. Но обязательным условием победы в этом матче является жесткое соперничество, и даже если бы ситуация в турнирной таблице была другой, давление было бы таким же.

"Интер" отстает от "Наполи" на 13 очков, и шансы завоевать титул в этом сезоне становятся призрачными. Однако конкуренция за Лигу чемпионов УЕФА жестокая: пять клубов борются за три места. "Интер" в настоящее время занимает лучшую позицию, но разрыв между "черно-синими" и соперниками минимален, поэтому команде нужно продолжать играть на максимально высоком уровне. С момента окончания чемпионата мира "Интер" провел семь матчей, выиграв пять, сыграв вничью и потерпев одно поражение.

"Милан" сдает позиции, выиграв только один из последних семи матчей.

Это была первая игра после перерыва: встреча с "Салернитаной" на выезде со счетом 1:2. После этого болельщики увидели не самую удачную серию, в которой "красно-черные" проиграли четыре матча и записали на свой счет две ничьи.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Интер" – 2.00, ничья – 3.60, "Милан" – 3.85

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

"Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити" менее чем через 20 дней после их предыдущей встречи. Разница сейчас в том, что "Шпоры" играют на своем стадионе в Лондоне, и им помогает очень шумная группа болельщиков. Команда Антонио Конте находится за пределами зоны Лиги чемпионов УЕФА, и это необходимо исправить как можно скорее, иначе этот сезон может закончиться катастрофически для "Тоттенхэма". Что касается чемпионов, то они тоже испытывают проблемы: "Арсенал" на пять очков опережает "горожан". Победа в этом матче принципиальна для обеих команд, и это то, что гарантирует хорошее шоу.

"Тоттенхэм" одержал две сухие победы подряд. Первая встреча была против "Фулхэма" на выезде – 0:1, а затем в Престоне в Кубке Англии – 0:3. До этих двух событий мы видели, как "шпоры" проиграли "Арсеналу" со счетом 0:2 и "Ман Сити" со счетом 4:2, причем их оборона оставляла желать лучшего.

Шесть из последних семи матчей на стадионе "Тоттенхэм" прошли с умеренной эффективностью, как показатель – два или три гола. Хотя на протяжении всего этого отрезка "Шпоры" выиграли всего две игры.

"Манчестер Сити" одержал три победы кряду, в АПЛ обыграв "Тоттенхэм" со счетом 4:2, "Вулвз" – 3:0 и успешно завершив матч с "Арсеналом" в Кубке Англии – 1:0. Все матчи проходили на домашнем стадионе "горожан".

Последние две игры на выезде для "Ман Сити" закончились поражениями. "Горожане" вылетели из Кубка Лиги после неудачи в Саутгемптоне со счетом 2:0. Другой проигрыш произошел на "Олд Траффорд" против "Манчестер Юнайтед", который обыграл "Сити" со счетом 2:1.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Тоттенхэм" – 4.50, ничья – 4.20, "Манчестер Сити" – 1.74