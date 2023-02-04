Стоявшая возле школы в три часа ночи девочка напугала астанчан
Фото: Zakon.kz
Одинокого ребенка поздно ночью на улице заметили проезжавшие мимо автомобилисты и сняли на видео. Инцидент прокомментировали в столичном ДП, сообщает Zakon.kz.
Как пояснили очевидцы, ребенок с рюкзаком находился возле 26-й школы в ночь со 2 на 3 февраля. Неравнодушные вызвали полицию.
Подробностями случившегося поделились полицейские.
"3 февраля текущего года в 03:26 на канал "102" поступила информация о том, что возле школы по улице Конституции стоит маленькая девочка. В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что несовершеннолетняя проснулась в 03.00 ночи, одевшись, направилась в школу, так как время на домашних часах показывало 07:00 утра", – прокомментировали в ДП Астаны.
Факт отсутствия дочери дома родители узнали от полицейских. Законный представитель девочки привлечен к административной ответственности. С данной семьей проведена профилактическая беседа.
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