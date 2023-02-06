Курс доллара снизился на торгах 6 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 457,70 тенге, снизившись еще на 0,91 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 67,51 тенге (-0,45).



Торгов по евро не проводилось. По рублю не завершились Курс евро установлен Нацбанком в 501,3 тенге, рубля – 6,52 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459-463 тенге, евро – по 494-499 тенге, российские рубли – по 6,2-6,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 6 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,69%, до 80,49 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,49%, до 73,75 долларов за баррель.