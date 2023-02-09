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Казахстанцы еще остаются под завалами в Турции: для спасения срочно нужна техника

Казахстанцы еще остаются под завалами в Турции Фото: Instagram/madiyev
Под завалами в городе Хатай остаются Мирус Курмашев и Адиль Кадырбеков. Об этом сообщил генеральный директор технопарка Astana Hub Магжан Мадиев в Instagram, который сейчас с группой неравнодушных находятся в Турции и ведут поиски наших ребят, сообщает Zakon.kz.

"Прилетели в город Gaziantep, это ближайший работающий аэропорт к г. Хатай. Отсюда на машине выезжаем в сторону пропавших. Что известно на данный момент. Найдена машина, на которой были Мирус и его коллеги. Вокруг машины рухнувшие здания. Информация передана в консульство и группам местных спасателей. Спасатели находятся там, но наши друзья пока не найдены. Надеемся в скором времени прибыть к этой локации и посетить близлежащие больницы", – написал Мадиев.

Брат Мируса Курмашева Алмат в своем Telegram-канале написал, что точно известно, что Мирболат (Мирус) Курмашев и Адиль Кадырбеков находятся под завалами. Их локация подтверждена. 

"Но поступила информация что раскопки идут вяло, несмотря на то, что там есть выжившие. Нужна техника, краны, люди, которые ускорят процесс. Счет идет на минуты, нужна максимальная помощь".Алмат Курмашев

Немного позже он написал, что срочно нужен кран, чтобы поднять крышу и навалившиеся стены обрушившегося здания. Иначе наших ребят не достать.

Ранее сообщали, что казахстанка Сабина Мамадьярова найдена под завалами. Она получила перелом руки.

Еще раньше посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи рассказал о четырех пропавших без вести казахстанцах. Трое пропали в провинции Хатай, в их числе была Сабина, один – в городе Адана.

Разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля 2023 года.

7 февраля по поручению главы государства в Турцию вылетели спецбортом МЧС казахстанские спасатели и медики. Этим же спецбортом вечером в Астану из Турции прилетели 16 казахстанцев и два кыргызстанца. По данным Министерства иностранных дел РК, в Турции могут находиться около 75 тыс. казахстанцев.

8 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, вылетевший в Турцию с первой группой казахстанских спасателей и медиков, ранее рассказал, что в целом обстановка сложная.

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