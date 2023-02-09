Нестабильную подачу тепла в дома экибастузцев объяснили в "Павлодарэнерго"
По информации Pavlodarnews.kz, Лесин отметил, что состояние котлоагрегатов, особенно водогрейных, не позволяет выдавать стабильные температурные параметры.
"В связи с этим выдаются пониженные параметры, и такая ситуация прогнозируется до конца отопительного сезона. Мы устранили порывы на сетях, которые были во время режима ЧС. Работаем на улучшение показателей. Но грязь из магистральных сетей попала в котлоагрегаты, что нарушило циркуляцию экранных поверхностей".Глава "Павлодарэнерго"
Вадим Лесин отметил, что несмотря на то, что в течение всего января на ТЭЦ для стабилизации работы задействовали весь персонал и привлеченных подрядчиков, стабильные параметры удавалось выдавать всего шесть дней.
Он также заявил, что жителям города сделают скидку на оплату теплоснабжения за январь.
Ранее сообщалось, что в Экибастузе планируют провести масштабный ремонт системы теплоснабжения.
C начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.
Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
Режим ЧС отменили 8 декабря.
6 февраля президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации температуры в квартирах Экибастуза.