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Министр Мусин рассказал о погибшем Мирусе Курмашеве

Мусин рассказал о погибшем казахстанце Фото: Facebook/BagdatMussin
Министр цифрового развития Багдат Мусин на странице в Facebook рассказал о погибшем в Турции казахстанце Мирусе Курмашеве, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что с Мирусом они были однокурсниками.

"Он был всегда креативен и хотел создавать что-то большое, умел притягивать к себе людей и формировать команду. Был верующим. Когда Магжан начинал первые движения по Astana HUB, Мирус очень сильно помогал, без зарплаты, без договора. Просто помогал, вносил свой вклад и помощь в развитие IT индустрии в Казахстане. Что было между нами? У него были начинания бизнес-идей здесь, в Казахстане. В 2020 году он планировал пару проектов реализовать совместно с государством. Но когда глава государства назначил меня на пост министра, он, как говорится, "взял самоотвод". Решил тогда, что будет реализовывать идеи за границей, чтобы не пересекаться и не иметь возможности создать точки, в которых мы можем иметь недопонимание".Багдат Мусин

Мусин уточнил, что Мирас был путешественником, много где был, но выбрал Турцию и последние два года провел там.

"Все помнят поездку ITшников в Турцию перед официальным посещением главы государства Анкары. Мы в ту поездку организовали посещение несколько крутых компаний в Стамбуле с ITшниками из Казахстана. Мирус был одним из основных инициаторов и реализаторов этой идеи. Мы его сами попросили быть параллельно представителем Astana HUB, так как для нас важно было иметь человека, который найдет точки и будет сближать Хабы, ITшников наших стран между собой. Много теплых историй также и по универу. Но есть его друзья, кто поближе с ним общался в универе, думаю, они и напишут про них. Жатқан жерің жарық, жаның жәннатта болсын бауырым!"Багдат Мусин

Казахстанец Мирболат Курмашев скончался под завалами в турецком городе Антакья. Тело было найдено после нескольких суток поисков. 

Также были найдены гражданин РК Адиль Кадырбеков и гражданин Турции Кубилай Кескин.

Казахстанка Сабина Мамадьярова, которая также оказалась под завалами, получила перелом руки и ей была проведена серьезная операция.

Мощное землетрясение в Турции произошло утром 6 февраля. По последним данным, количество жертв в Турции увеличилось до 17 674 человек.

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Анастасия Московчук
МЦРИАП Землетрясения в Турции Мусин Багдат Казахстан Турция
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