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Гибель китов у берегов Кипра связывают с землетрясением в Турции

Гибель китов у берегов Кипра связывают с землетрясением в Турции Фото: Pexels
Несколько мертвых китов обнаружили у берегов Кипра, их гибель связывают с землетрясением в Турции и Сирии, сообщает Zakon.kz.

Туши мертвых животных выбросила к берегам Кипра 10 февраля, передает Reuters. Сообщается, что 6 клюворылых китов были найдены в пятницу. Еще четыре особи выбросились на берег накануне, одна погибла, остальных моряки отпустили в воду.

"У этих животных есть система эхолокации, на которую влияет морской шум; это могут быть военные учения, сейсмические учения или, естественно, землетрясение в регионе", — сказал Яннис Иоанну из отдела рыболовства и морских исследований.

Мощное землетрясение, которое произошло в Турции и Сирии 6 февраля, по последним данным, унесло более 20 тысяч жизней. По данным турецких властей, пострадали от разрушений 77,7 тысяч человек. В Сирии говорят о 2326 пострадавших.

Среди погибших и пострадавших в Турции оказались и казахстанцы. Сабина Мамадьярова оказалась под завалами, у нее перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля.

Спасатели продолжают разбор завалов, сообщает МЧС Казахстана. Волонтеры собирают гуманитарную помощь.

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