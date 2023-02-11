В Турции спасатель нашел 4 млн фальшивых долларов при разборе завалов

В турецкой провинции Хатай спасатель, разбиравший завалы, обнаружил сумку с 4 млн долларов. Позже было установлено, что банкноты фальшивые, сообщает Zakon.kz.

После землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше, в регион направили поисково-спасательные группы, сообщает A Haber.



Спасатель Мехмет Озбер Услу – уроженец турецкого города Конья – во время разборов завалов в провинции Хатай среди обломков увидел объемную сумку с долларами внутри. Сразу же после обнаружения мужчина передал сумку полицейским.

Они установили, что все банкноты фальшивые.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева. За последние четыре дня из Турции вывезли 124 казахстанца.

Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.