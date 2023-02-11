Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Турции спасатель нашел 4 млн фальшивых долларов при разборе завалов

турецкий спасатель нашел 4 млн фальшивых долларов Фото: A Haber
В турецкой провинции Хатай спасатель, разбиравший завалы, обнаружил сумку с 4 млн долларов. Позже было установлено, что банкноты фальшивые, сообщает Zakon.kz.

После землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше, в регион направили поисково-спасательные группы, сообщает A Haber.

Спасатель Мехмет Озбер Услу – уроженец турецкого города Конья – во время разборов завалов в провинции Хатай среди обломков увидел объемную сумку с долларами внутри. Сразу же после обнаружения мужчина передал сумку полицейским.

Они установили, что все банкноты фальшивые.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева. За последние четыре дня из Турции вывезли 124 казахстанца.

Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции. 

Читайте также

Стало известно о разгерметизации "Прогресса МС-21"

В Алматы министр обороны встретился с ветеранами

Четыре тонны гумпомощи от казахстанцев отправили в Турцию

Данияр Кунафин
Землетрясения в Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
"Как карточный домик": почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления