Дочь родилась у спасателя, участвующего в ликвидации последствий трагедии в Турции
Как пишет пресс-служба МЧС РК, девочку назвали Ясмина.
"Мы поздравляем нашего героя-спасателя с рождением дочери и желаем ей крепкого здоровья, а самому Биржану – скорейшего благополучного возвращения на Родину!" – говорится в сообщении.
Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.
После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева. За последние четыре дня из Турции вывезли 124 казахстанца.
Тела погибших в Турции казахстанцев доставлены в Алматы 11 февраля вечером.
Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.
Согласно последним данным, число жертв удара стихии на юго-востоке Турции превысило 22 тыс., получивших травмы – свыше 80 тыс.