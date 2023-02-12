Дочь родилась у спасателя, участвующего в ликвидации последствий трагедии в Турции

У главного спасателя республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Биржана Байкулова, который участвует в составе большой команды казахстанских спасателей в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, в Алматы родилась дочь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, девочку назвали Ясмина.



"Мы поздравляем нашего героя-спасателя с рождением дочери и желаем ей крепкого здоровья, а самому Биржану – скорейшего благополучного возвращения на Родину!" – говорится в сообщении.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.



После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева. За последние четыре дня из Турции вывезли 124 казахстанца.

Тела погибших в Турции казахстанцев доставлены в Алматы 11 февраля вечером.

Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.

Согласно последним данным, число жертв удара стихии на юго-востоке Турции превысило 22 тыс., получивших травмы – свыше 80 тыс.