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В РК простились с погибшими в Турции Мирболатом Курмашевым и Адилем Кадырбековым

прощание с погибшими Фото: из открытых источников
В Казахстане простились с погибшими в Турции Мирболатом Курмашевым и Адилем Кадырбековым, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал брат погибшего Алмат Курмашев в Telegram.

"Сегодня мы отправили наших братьев в последний путь. Жатқан жері жайлы болсын," – говорится в сообщении.

Он также добавил слова благодарности спасателям МЧС РК от имени родных и близких.

"Денисов Дмитрий, Беков Ильдар, Исмаил Жан, Асанбаев Беркут. Наши спасатели, рискуя собственной жизнью, достали из-под сложных завалов тела наших граждан. Настоящие герои, огромное спасибо вам!" – написал он.

Тела погибших в Турции казахстанцев были доставлены в Алматы 11 февраля вечером.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева. За последние четыре дня из Турции вывезли 124 казахстанца.

Одеяла, фонарики и памперсы – волонтеры Казахстана собирают гумпомощь для Турции. В Алматы объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Турции.

Согласно последним данным, число жертв удара стихии на юго-востоке Турции превысило 22 тыс., получивших травмы – свыше 80 тыс.

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