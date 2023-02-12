Более 35 человек в сутки обращаются к казахстанским медикам в Турции

В настоящее время спасатели МЧС Казахстана продолжают проводить поисково-спасательные работы. Работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день спасатели МЧС Казахстана спасли 7 человек, их передали медицинским работникам. Они также извлекли тела 39 погибших, в том числе двоих детей.

Специалисты Центра медицины катастроф МЧС Казахстана оказывают первую помощь пострадавшим на круглосуточной основе. За сутки в среднем обращаются более 35 пострадавших.

У них превалируют заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, респираторные заболевания, а также различные травмы.

Ежесуточно в пункте обогрева личного состава находятся родственники и близкие пострадавших, в среднем от 40 до 50 человек.

Районом проведения поисково-спасательных работ первого эшелона определен город Газиантеп. Здесь работы проводятся на трех участках круглосуточно в две смены.



Первая группа спасателей проводит работу в девятиэтажном здании. Здание полностью разрушено. Работы по разбору завалов продолжаются. Из-под завалов спасли 4 человека, извлекли тела 8 погибших.

Вторая группа спасателей проводит работу в шестиэтажном здании. Здание разрушилось частично, оно аварийное, наблюдается динамика разрушения, имеется угроза полного обрушения из-за потери несущей способности конструкций. С применением инженерной техники спасатели демонтировали здание до 2 этажа, работы по разбору завалов продолжаются. Оттуда извлекли тела 13 погибших.

Третья группа также в шестиэтажном здании. Здание разрушено полностью. Производится разбор завалов, спасатели извлекли тела 13 погибших.

С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы.

Местом поисков для второго эшелона определено полностью разрушенное здание в городе Нурдагы – в 69 километрах от Газиантепа.

"Там удалось вызволить из-под завалов объемом более 18 тысяч кубометров троих живых – мужчину и двух женщин. Их незамедлительно передали медицинским службам. Спасатели извлекли тело одного погибшего. Работы по поиску и разбору завалов продолжаются". Пресс-служба МЧС РК

Также по поручению главы государства в город Хатай направили группу спасателей и кинологический расчет.

Объект проведения поисков – полностью разрушенный шестиэтажный дом. На данном объекте казахстанскими спасателями 9-10 февраля извлечены четыре тела, двое из них – граждане Казахстана, еще двое – граждане Турции.

Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы 11 февраля вечером.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

После землетрясения находившаяся в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами. Она получила перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева. За последние четыре дня из Турции вывезли 124 казахстанца.



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