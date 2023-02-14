На Кашагане умер рабочий

Фото: primeminister.kz

На искусственном острове "Д" месторождения Кашаган скончался рабочий. В компании NCOC уточнили, что его смерть не связана с производством, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным публикации AtyrauPress, трагедия произошла 9 февраля. Также отмечено, что смерть сотрудника подрядной компании наступила внезапно. "Смерть сотрудника подрядной компании "Caspiy Ak Zhelken" наступила внезапно. Она не имеет отношения к производству", - сообщили в компании NCOC. 9 февраля на Тенгизе погиб рабочий после взрыва цистерны.

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