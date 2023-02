16-летний игрок "ПСЖ" Заир-Эмери установил рекорд в истории Лиги чемпионов

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



Заир Эмери удалось сделать это в возрасте 16 лет. Француз стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов. Уоррену 8 марта исполнится 17 лет.

16y & 343d - Warren Zaïre-Emery is, at 16 years and 343 days, the youngest player ever to start an UEFA Champions League knockout stage game in history. Audacious. #PSGFCB pic.twitter.com/T3lgqjo8Eh