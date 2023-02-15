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16-летний игрок "ПСЖ" Заир-Эмери установил рекорд в истории Лиги чемпионов

Футбол Рекорд ЛЧ Фото: Instagram/wzairemery6
16-летний французский полузащитник Уоррен Заир-Эмери накануне вышел в стартовом составе "ПСЖ" против "Баварии" в рамках матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Тем самым он стал первым футболистом, который сыграл в плей-офф престижного турнира в столь молодом возрасте, сообщает Zakon.kz.

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Заир Эмери удалось сделать это в возрасте 16 лет. Француз стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов. Уоррену 8 марта исполнится 17 лет.

К сожалению, талантливый игрок за 57 минут игрового времени, которые он провел на поле, не смог помочь своему коллективу. Парижский клуб на "Парк де Пренс" с минимальным счетом 1:0 уступил мюнхенской "Баварии", победу гостям принес Кингсли Коман. 

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