16-летний игрок "ПСЖ" Заир-Эмери установил рекорд в истории Лиги чемпионов
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Заир Эмери удалось сделать это в возрасте 16 лет. Француз стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов. Уоррену 8 марта исполнится 17 лет.
16y & 343d - Warren Zaïre-Emery is, at 16 years and 343 days, the youngest player ever to start an UEFA Champions League knockout stage game in history. Audacious. #PSGFCB pic.twitter.com/T3lgqjo8Eh— OptaJean (@OptaJean) February 14, 2023
К сожалению, талантливый игрок за 57 минут игрового времени, которые он провел на поле, не смог помочь своему коллективу. Парижский клуб на "Парк де Пренс" с минимальным счетом 1:0 уступил мюнхенской "Баварии", победу гостям принес Кингсли Коман.