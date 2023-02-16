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Главное за ночь: гуманитарный груз из Казахстана прибыл в Сирию, пропавших детей нашли полицейские

Главное за ночь: гуманитарный груз из Казахстана прибыла в Сирию, пропавших детей нашли полицейские Фото: МЧС РК
Груз для пострадавших от землетрясения районов Сирии из Казахстана прибыл одним из первых. Сразу двух пропавших детей в разных регионах нашли полицейские. В Шымкенте пассажирка родила в такси, рассказывает Zakon.kz.

Сирия

Казахстанский самолет с гуманитарным грузом прибыл в Сирию одним из первых. По поручению Касым-Жомарта Токаева в страну доставили 50 тонн гуманитарной помощи.

Это консервы, теплая одежда, палатки и кровати.

По последним данным, в результате землетрясения, которое случилось утром 6 февраля, в Сирии погибло почти 5 тысяч человек. Пострадало более 9 тысяч жителей. Разбор завалов продолжается.

Пропавшие дети

13-летняя школьница из Кокшетау ушла из детской больницы самостоятельно 14 февраля. Куда направилась девочка, никто не знал. Почти сутки спустя девочку нашли в 200 км от родного города, в Акколе.

Минувшей ночью стало известно, что нашлась и 14-летняя жительница Уральска. Девочку искали 5 дней. Обнаружили пропавшую сотрудники полиции. Подробности не сообщаются.

Роды в такси

В Шымкенте водитель такси помог пассажирке при родах. Как рассказал сам таксист, он вез женщину и ее двух детей. Внезапно у пассажирки начались схватки. Алиер Маккамов, таксист, вызвал скорую, но ребенок родился до приезда медиков. Мама и малыш здоровы.

"Черный список"

Прокуратура Алматы провела анализ защищенности учащихся общеобразовательных школ от запрещенной информации. Было принято решение запрещенные для школьников сайты внести в "черный список".

Коррупция в сфере дорог

Проверка Генеральной прокуратуры показала больше 300 нарушений при строительстве и ремонте автодорог в разных регионах Казахстана. Общая сумма выделенных на это денег — 30 млрд тенге. Возвращено в бюджет 2,5 млрд. Заведено 29 уголовных дел.

Ведомство выступило с предложением о коренной трансформации автодорожной отрасли. Акт находится на рассмотрении в правительстве.

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В Шымкенте пассажирка родила в такси

Мария Мельникова
Генеральная прокуратура МЧС РК Кокшетау Сирия Уральск Шымкент
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