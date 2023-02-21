Апелляция Бакытгуль Хаменовой не помогла

21 февраля 2023 года апелляционная коллегия Атырауского областного суда вынесла решение по жалобе осужденной экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой. Приговор в отношении бывшего замакима остался без изменений, другим осужденным уменьшили сроки, сообщает Zakon.kz.

Ранее суд приговорил Бакытгуль Хаменову к семи годам лишения свободы с отсрочкой приговора до достижения ребенком 14 лет и освободил из-под стражи в зале суда. Бывшего заместителя акима Атырауской области обвинили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.



Коллегия оставила приговор в отношении Хаменовой в силе.

Осужденному по тому же делу экс-руководителю областного управления культуры Акылбеку Рыскалиеву инстанция снизила срок наказания с семи до двух лет лишения свободы, а директору ТОО "Балқыту" Умиртаю Адамову – с четырех до 1,6 лет.

Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Адвокат Игорь Вранчев заявил, что решение апелляционной коллегии будут обжаловать.

Бакытгуль Хаменова была назначена на пост замакима в марте 2020 года.

11 декабря 2021 года стало известно о задержании Бакытгуль Хаменовой, 12 декабря ее отправили под домашний арест, а 23 декабря - поместили в СИЗО.

14 ноября Бакытгуль Хаменова в своем последнем слове заявила о своей невиновности и о том, что приговор может быть только оправдательным.

15 ноября в суде №2 города Атырау судья Жумагали Ташимов объявил приговор в отношении Бакытгуль Хаменовой, Акылбека Рыскалиева и Умиртая Адамова.

Автор: Светлана Новак