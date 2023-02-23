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Успели за 18 секунд: появились фото, получивших авто по льготному кредитованию

Успели за 18 секунд: появились фото, получивших авто по льготному кредитованию Фото: freepik
Фонд развития промышленности 23 февраля распространил фотографии участников программы льготного автокредитования, сообщает Zakon.kz.
Прием заявок на льготные автокредиты стартовал 6 февраля в 10:00 на сайте autunesie.kz. Пул из 761 доступной заявки был заполнен в течение 18 секунд. Количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тысяч человек. В тот день многие казахстанцы жаловались на то, что сайт автокредитования повис и не возможно было подать заявку. В Фонде заверили, что сайт справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула.

А вот и фото счастливцев: 

Абатов Фахриддин

Фото: Фонд развития промышленности

Алиева Назирке

Фото: Фонд развития промышленности

Ашимов Арсен

Фото: Фонд развития промышленности

Дуйсебекова Камелия

Фото: Фонд развития промышленности

Озгерис Ермек

Фото: Фонд развития промышленности

Позже  в социальных сетях мем появился про "быстрого Максата", получившего автокредит в 7:00. Руководитель IT-управления АО "Фонд развития промышленности" Сакен Сабиев прокомментировал мем: "Пользователь по имени Максат действительно подал заявку на льготный автокредит и прошел в пул". Он отметил, что заявка была подана после 10.00.

По состоянию на 22 февраля банками было одобрено 569 заявок от участников пула на сумму 5,171 млрд тенге. Как отметили в фонде, из них уже выданы автомобили 195 участнику на сумму в 1,696 млрд тенге. Средний размер займа составил 8,7 млн тенге.

Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте и далее – на ежемесячной основе.

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