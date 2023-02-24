Главное за ночь: крушение вертолета в ЗКО, гибель охранника у месторождения "Алайгыр"

Все, что известно о крушении вертолета Ми-8 в степях Западно-Казахстанской области. Подробности гибели охранника неподалеку от месторождения "Алайгыр" в Караганде. Об этом и не только расскажет Zakon.kz.

Крушение вертолета в ЗКО

Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Еще двое получили травмы, их доставили в больницу.

Вертолет, принадлежащий АО "Казавиаспас", при возвращении в Атырау после выполнения планового облета системы магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" под вечер 23 февраля в 16:05 совершил жесткую посадку в 54 км от аэропорта Уральска.

В МВД сообщили, что факт зарегистрирован в ЕРДР ДП на транспорте по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Гибель в непогоду

Недалеко от Караганды два охранника попали в снежный плен. Они направлялись на месторождение «Алайгыр». По неизвестной причине мужчины решили добираться пешком. После того, как они перестали выходить на связь, их начали искать.

Одного нашли живым в 5 км от месторождения, его занесло снегом, он не мог идти. Второго мужчину нашли в 6 км, он погиб.

Пожизненное за насилие

В Актау апелляционная коллегия отправила на пожизненный срок жителя города, которого осудили за развратные действия, изнасилования, насильственные действия сексуального характера в отношении двух детей.

Ранее мужчину приговорили к 25 годам лишения свободы, но мать потерпевших детей не согласилась с приговором и подала жалобу.

Поджег квартиру и выпрыгнул в окно

В Павлодаре мужчина поджег квартиру и не пускал внутрь спасателей. После поджога 36-летний павлодарец выпрыгнул в окно пятого этажа. Его госпитализировали с переломами.

Спутник для предупреждения землетрясений

Ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби разрабатывают спутник, который будет передавать информацию о предвестниках землетрясений. Наноспутник будет работать в ионосфере. Там прибор начнет собирать информацию о предвестниках землетрясений, которую станет передавать на землю.