Как планируют строить студенческие общежития в Алматы

Акимат Алматы подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования, в рамках которого открыли проектный офис по строительству студенческих общежитий, сообщает Zakon.kz.

Основной задачей такой организации станет создание благоприятных условий для реализации государственной программы по строительству общежитий и обеспечению жильем студентов в Алматы. А именно предоставление акиматом и Финансовым центром оперативной юридической, консультационной и экспертной поддержки вузам и потенциальным инвесторам, заинтересованным в строительстве жилья.

"По поручению президента мы начали работу по строительству общежитий для студентов. Сегодня свои двери открыл проектный офис в самом густонаселенном городе страны – Алматы, такие же офисы планируем открыть в других городах, где большая потребность и дефицит койко-мест в общежитиях: в Астане, Актобе и Шымкенте" Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек

Так, в рамках Программы развития города Алматы до 2025 года планируется строительство общежитий на 12 тысяч койко-мест, а до 2030 года – еще на 20 тыс.

В проектном офисе на постоянной основе будут находиться представители министерства, Финансового центра и различных управлений акимата. Они будут консультировать университеты, застройщиков и подрядчиков каждый день в режиме ЦОНа. Первым шагом в этом направлении стало подписание меморандума о строительстве двух новых общежитий для Satbayev University в 2023 году. Кроме того, КазНПУ им.Абая также начал взаимодействие на строительство на 140 мест.

На сегодняшний день в базе проектного офиса уже имеется 50 инвесторов, пять из которых уже вплотную работают по разным вопросам.

Ранее сообщалось, что в еженедельном журнале Times Higher Education опубликовано интервью с министром науки и высшего образования Казахстана.