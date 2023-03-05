Главное за ночь: в Турции новые печальные цифры, в РК появилась субкультура, провоцирующая агрессию у детей

Власти Турции сообщили о росте числа погибших в результате землетрясений. Трамп пообещал уладить конфликт вокруг Украины за сутки. В Казахстане дети тонут рядом с домом, а подростки выпрыгивают из окон или вступают в опасные группы из соцсетей. Об этом – в подборке Zakon.kz.

Турция

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что число жертв землетрясений в Турции составило почти 46 тысяч человек. Обрушилось 26 300 зданий. На месте обрушения 26 032 из них были проведены поисково-спасательные операции.

Украина

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина стремится как можно скорее завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии и начать переговоры по вступлению страны в Евросоюз.

США

Пока поступает информация о том, что в пяти южных штатах США после серии штормов, обрушившихся на регион, погибли 11 человек, экс-президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде консерваторов в столичном округе Колумбия пообещал уладить конфликт вокруг Украины за сутки, но не сказал, как он мог бы это сделать.

Кроме того, американские СМИ пишут, что многие жители США хотят видеть Путина своим президентом.

Казахстан



В родительских чатах пересылается информация о том, что в социальных сетях среди подростков распространяется новая субкультура "ЧВК Редан", вдохновленная аниме-сериалом "Hunter х Hunter". Дети якобы вооружаются оружием, баллончиками и ножами и ведут себя крайне агрессивно.

В Экибастузе вновь проблемы с подачей тепла и горячей воды. Как сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго", 4 марта на 21:00 температура воды составила 46 градусов. На станции действуют четыре котлоагрегата. В ближайшие сутки планируется ввести в работу еще два, что позволит повысить температуру до 65 градусов. В понедельник после ремонта запустят третий котлоагрегат.

А в Туркестанской области двухлетний малыш утонул рядом с домом. По предварительным данным, днем ребенок остался без присмотра родителей и упал в протекающую рядом с домом реку. На место происшествия выехали сотрудники ДЧС Туркестанской области, следственно-оперативная группа Департамента полиции. Тело нашли в 1 км от места падения.