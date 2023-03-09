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Президенту США поставили условие по поводу лучшего теннисиста планеты

Теннис Виза США Фото: Instagram/djokernole
Губернатор американского штата Флорида Рон Де Сантис обратился к президенту США Джо Байдену с требованием дать разрешение на въезд в страну первой ракетки мира серба Новака Джоковича, сообщает Zakon.kz.

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Лучший теннисист мира на данный момент остался за бортом американских "Мастерсов" в Индиан-Уэллс и Майами. Причина – первый номер мирового рейтинга до сих пор не привит от коронавируса. Джокович просил в виде исключения участвовать в этих турнирах, но ему отказали.

Губернатор Флориды Заявление

Фото: Twitter/GovRonDeSantis

Губернатор Флориды Де Сантис считает данный отказ несправедливым и сделал большое заявление.

"Серб – главный фаворит всех турниров, его приезд ничем не грозит для здоровья наших граждан. Прививка от ковида для иностранцев – ошибочное, ненаучное и устаревшее решение администрации Белого дома. Я поддерживаю мнение легендарного теннисиста Джона Макинрой, который назвал это решение "абсурдным", и абсолютно прав. У нас во во Флориде уже полтора года компании не требуют от людей вакцинации".  Рон де Сантис, губернатор Флориды

Этим письмом губернатор попросил главу Белого дома принять указ, чтобы серб смог порадовать своей игрой любителей тенниса не только во Флориде, но и во всей стране. 

К сожалению, Джокович пропускает турнир в Индиан-Уэллсе, так как там состязания уже начались. А вот соревнования в Майами начнутся 22 марта, есть шанс попасть туда, если, конечно, Джо Байден примет срочный указ.

Чуть ранее ведущие американские теннисисты Джон Изнер и Райли Опелка также высказали свое мнение о допуске Новака Джоковича на "Мастерсы".  

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