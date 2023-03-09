Президенту США поставили условие по поводу лучшего теннисиста планеты

Губернатор американского штата Флорида Рон Де Сантис обратился к президенту США Джо Байдену с требованием дать разрешение на въезд в страну первой ракетки мира серба Новака Джоковича, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



Лучший теннисист мира на данный момент остался за бортом американских "Мастерсов" в Индиан-Уэллс и Майами. Причина – первый номер мирового рейтинга до сих пор не привит от коронавируса. Джокович просил в виде исключения участвовать в этих турнирах, но ему отказали.

Фото: Twitter/GovRonDeSantis

Губернатор Флориды Де Сантис считает данный отказ несправедливым и сделал большое заявление.

The only thing keeping Novak Djokovic from participating in the Miami Open tennis tournament is President Biden’s misguided and unscientific COVID-19 vaccination requirement for foreigner travelers.



Mr. President – lift your restrictions and let him compete. pic.twitter.com/fFyhNoUV4S — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 7, 2023

"Серб – главный фаворит всех турниров, его приезд ничем не грозит для здоровья наших граждан. Прививка от ковида для иностранцев – ошибочное, ненаучное и устаревшее решение администрации Белого дома. Я поддерживаю мнение легендарного теннисиста Джона Макинрой, который назвал это решение "абсурдным", и абсолютно прав. У нас во во Флориде уже полтора года компании не требуют от людей вакцинации". Рон де Сантис, губернатор Флориды

Этим письмом губернатор попросил главу Белого дома принять указ, чтобы серб смог порадовать своей игрой любителей тенниса не только во Флориде, но и во всей стране.



К сожалению, Джокович пропускает турнир в Индиан-Уэллсе, так как там состязания уже начались. А вот соревнования в Майами начнутся 22 марта, есть шанс попасть туда, если, конечно, Джо Байден примет срочный указ.

Чуть ранее ведущие американские теннисисты Джон Изнер и Райли Опелка также высказали свое мнение о допуске Новака Джоковича на "Мастерсы".