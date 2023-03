Президенту США поставили условие по поводу лучшего теннисиста планеты

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



Лучший теннисист мира на данный момент остался за бортом американских "Мастерсов" в Индиан-Уэллс и Майами. Причина – первый номер мирового рейтинга до сих пор не привит от коронавируса. Джокович просил в виде исключения участвовать в этих турнирах, но ему отказали.

Губернатор Флориды Де Сантис считает данный отказ несправедливым и сделал большое заявление.

The only thing keeping Novak Djokovic from participating in the Miami Open tennis tournament is President Biden’s misguided and unscientific COVID-19 vaccination requirement for foreigner travelers.



Mr. President – lift your restrictions and let him compete. pic.twitter.com/fFyhNoUV4S