Казахстан ожидает приезда президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

Замминистра иностранных дел Роман Василенко рассказал, что Казахстан ожидает президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с визитом в текущем году, что весьма символично в год празднования 30-летия установления отношений между РК и Европейским союзом, сообщает Zakon.kz.

Роман Василенко сообщил, что в ноябре, по инициативе Евросоюза, столкнувшегося с необходимостью диверсификации поставок критических сырьевых материалов, премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали меморандум который будет способствовать установлению финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС. Этой информацией он поделился на пресс-конференции в СЦК.

"В продолжение этой высокой динамики мы ожидаем президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с визитом в текущем году, что весьма символично в год празднования 30-летия установления отношений между РК и ЕС". Роман Василенко

На пресс-конференции он также сообщил, что МИД добивается облегчения визового режима между Казахстаном и Европой.