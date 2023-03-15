Токаев подписал закон о новой форме управления жилыми домами

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", сообщает Zakon.kz.

Как отмечали сенаторы, принятые в 2019 году нормы по переходу на объединение собственников имущества (ОСИ) до сих пор не реализованы в полной мере. В рамках реформы по переходу на новые формы управления 85% многоквартирных жилых домов перешли на форму простого товарищества. Тогда как ОСИ выбрали всего лишь 11,5%. Более того, 1436 многоквартирных жилых домов до сих не выбрали никакие формы управления.

Новый закон предусматривает ограничение по количеству квартир при образовании простого товарищества – до 30 квартир, так как по республике насчитывается порядка 10 211 малоквартирных домов. В таких домах ввиду малого количества квартир и дополнительных затрат по деятельности ОСИ или простое товарищество нецелесообразны. В связи с чем была предложена новая форма управления – непосредственно совместное управление.

Эта форма может создаваться для домов с количеством квартир до 16.

Законом также вводится норма о предоставлении возможности жилищной инспекции акиматов на местах определять временную управляющую компанию сроком до одного года в случае недостижения соглашения между жильцами о выборе формы управления или их неготовности к переходу.



Кроме того, предусматривается норма, дающая возможность привлечения застройщиком управляющей компании сроком до шести месяцев до момента создания в данном доме новых форм управления объектом кондоминиума, а также регламентируется обязанность застройщика многоквартирного жилого дома в течение шести месяцев с момента регистрации многоквартирного жилого дома обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей и сооружений многоквартирного жилого дома в коммунальную собственность.

Документ также закрепляет статус парковочных мест и кладовок в качестве самостоятельных видов имущества, которое находится в индивидуальной (раздельной) собственности.

Кроме того, в законе есть норма, согласно которой, если собственником квартиры, нежилого помещения является организация с участием государства, то при уплате расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума не будет распространяться действие Закона Республики Казахстан "О государственных закупках".

Также законодательно закрепляется механизм организации и финансирования замены и ремонта лифта одного из подъездов многоквартирного жилого дома за счет бюджетных средств. При этом предусматривается возвратность бюджетных средств собственниками квартир и нежилых помещений.

Вместе с тем вводится запрет на отчуждение общего имущества объекта кондоминиума в индивидуальную собственность.

22 июня 2022 года переход от КСК в ОСИ отсрочили на год.