В одной из школ США построили "пуленепробиваемые" комнаты

Начальная школа West Elementary в городе Каллман, штат Алабама, установила системы Rapid-Deploy Safe Room в двух классах.



Системы Rapid-Deploy Safe Room разработали для лучшей защиты учеников и учителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации с возможной стрельбой в школе.

Компания KT Security Solutions придумала эту конструкцию в ответ на массовую стрельбу в начальной школе Робб в Увальде, штат Техас, которая произошла 24 мая 2022 года.



Конструкция включает в себя раскладную комнату, которая выдвигается из доски с "пуленепробиваемыми" стенами и одной дверью, которая запирается изнутри и отпирается только ключом.



Сообщается, что такую комнату можно развернуть в течение 10 секунд.

