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В одной из школ США построили "пуленепробиваемые" комнаты

школа в США Фото: pixabay
Внедрение в одной из школ систем Rapid-Deploy Safe Room Systems усилило дискуссии о необходимости ужесточения регулирования оборота оружия, сообщает Zakon.kz.

Начальная школа West Elementary в городе Каллман, штат Алабама, установила системы Rapid-Deploy Safe Room в двух классах.

Системы Rapid-Deploy Safe Room разработали для лучшей защиты учеников и учителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации с возможной стрельбой в школе.

Компания KT Security Solutions придумала эту конструкцию в ответ на массовую стрельбу в начальной школе Робб в Увальде, штат Техас, которая произошла 24 мая 2022 года.

Конструкция включает в себя раскладную комнату, которая выдвигается из доски с "пуленепробиваемыми" стенами и одной дверью, которая запирается изнутри и отпирается только ключом.

Сообщается, что такую комнату можно развернуть в течение 10 секунд.


Помимо защиты детей и учителей от стрелка, она также может быть использована для защиты от суровых погодных условий.

После разработки проекта основатель и генеральный директор компании KT Security Solutions Кевин Томас предложил систему Кайлу Каллхоффу – управляющему школами города Каллман.

"Это способ спасти детей. Я не могу контролировать политику, я не контролирую оборот оружия, я не влияю на психические заболевания, я не контролирую ничего из этого. Я не политик, я просто подрядчик. Над чем мы действительно имеем контроль, так это над возможностью делать инновационные проекты в то время, пока мы решаем более глобальные проблемы. Мы делаем это здесь и сейчас".Кевин Томас

Система быстрого развертывания безопасных комнат стоит менее 60 тыс. долларов. Критики нововведения обратили внимание на одно решение – запретить продажу оружия. 

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