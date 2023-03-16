В одной из школ США построили "пуленепробиваемые" комнаты

Внедрение в одной из школ систем Rapid-Deploy Safe Room Systems усилило дискуссии о необходимости ужесточения регулирования оборота оружия, сообщает Zakon.kz.

Начальная школа West Elementary в городе Каллман, штат Алабама, установила системы Rapid-Deploy Safe Room в двух классах.



Системы Rapid-Deploy Safe Room разработали для лучшей защиты учеников и учителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации с возможной стрельбой в школе.

Компания KT Security Solutions придумала эту конструкцию в ответ на массовую стрельбу в начальной школе Робб в Увальде, штат Техас, которая произошла 24 мая 2022 года.



Конструкция включает в себя раскладную комнату, которая выдвигается из доски с "пуленепробиваемыми" стенами и одной дверью, которая запирается изнутри и отпирается только ключом.



Сообщается, что такую комнату можно развернуть в течение 10 секунд.





Here is the safe room in action! While it’s simple to put in place, both teachers with one in their classroom said they keep them set up and students use them as sensory or hang out rooms https://t.co/QGDh2gFxj1 pic.twitter.com/5FEgGTNt1L — Gillian Brooks (@GillianBNews) March 13, 2023

Помимо защиты детей и учителей от стрелка, она также может быть использована для защиты от суровых погодных условий.

После разработки проекта основатель и генеральный директор компании KT Security Solutions Кевин Томас предложил систему Кайлу Каллхоффу – управляющему школами города Каллман.

"Это способ спасти детей. Я не могу контролировать политику, я не контролирую оборот оружия, я не влияю на психические заболевания, я не контролирую ничего из этого. Я не политик, я просто подрядчик. Над чем мы действительно имеем контроль, так это над возможностью делать инновационные проекты в то время, пока мы решаем более глобальные проблемы. Мы делаем это здесь и сейчас". Кевин Томас

Система быстрого развертывания безопасных комнат стоит менее 60 тыс. долларов. Критики нововведения обратили внимание на одно решение – запретить продажу оружия.