В Казахстане растет число детей с аутизмом

На 2022 год в Казахстане диагноз аутистического расстройства подтвержден у 12 087 детей. Об этом сообщила заведующая отделом реабилитации Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Зауре Джангельдинова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, с 2020 года количество детей с аутизмом в Казахстане выросло в два раза.

"Не только во всем мире растет количество детей с аутизмом, но и в Казахстане. Если в 2020 году диагноз аутистического расстройства выявили у 6 771 ребенка, то в 2022 году – у 12 087 детей". Зауре Джангельдинова

По ее данным, статистическая картина среди детей до 18 лет следующая:

1052 – дети с аутизмом раннего возраста;

4331 – дети с аутизмом дошкольного возраста (от трех до пяти лет);

6704 – дети с аутизмом от шести до 18 лет.

"Количество детей с аутизмом с возрастом только увеличивается. И одна из причин в том, что у нас большая проблема с ранним выявлением и оказанием ранней психолого-педагогической помощи не только детям с аутизмом, а всем детям с особыми образовательными потребностями", – отметила она.

Аутизм характеризуется триадой основных симптомов – это нарушение коммуникации, социального взаимодействия и стереотипность поведения. Больше всего родителей волнует, что ребенок не разговаривает и их запрос направлен на развитие речи, в первую очередь на коммуникативную функцию.



Некоторые дети с аутизмом не могут использовать вербальную речь для выражения своих потребностей и желаний, другие имеют ограничения в использовании речи.

"Из-за невозможности выразить себя, у детей может быть взрывное поведение, тревожность, фрустрация. Дети с нарушением коммуникации имеют проблемное поведение. В большинстве случаев, это происходит из-за того, что они не могут сообщить о своих переживаниях и мыслях. И это сказывается на качестве жизни ребенка с аутизмом". Учитель-логопед отдела реабилитации и внедрения новых технологий Жанар Естемесова

Для оказания ранней помощи детям с аутизмом в Казахстане работают кабинеты психолого-педагогической коррекции и реабилитационные центры. Это специальные организации образования, которые оказывают комплексную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям с рождения и до 18 лет.

На сегодняшний день по стране 208 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 18 реабилитационных центров. В этих организациях оказывают помощь всем детям с особыми образовательными потребностями.

"В реабилитационных центрах оказывают комплексную медико-социальную, психолого-педагогическую помощь. Работает целый штат врачей — это врачи-невропатологи, инструкторы лечебной физкультуры, медсестры-массажисты, специальные педагоги, учителя-логопеды, дефектологи, педагоги-психологи и другие. Также психолого-педагогическую помощь оказывают детям с аутизмом в специальных и общеобразовательных дошкольных организациях и в аутизм-центрах". Зауре Джангельдинова

Для оказания эффективной помощи с использованием научно доказанных методов коррекции аутизма в 2020 году впервые в Казахстане разработали отечественную развивающую программу, направленную на общение, социальное взаимодействие и социализацию ребенка с аутизмом.

Она включает в себя четыре программы: для детей раннего и дошкольного возраста с легкими, умеренными или тяжелыми аутистическими расстройствами; для детей предшкольного и школьного возраста с легкими и умеренными аутистическими расстройствами; по вовлечению родителей в развивающую работу с ребенком.

Программа построена с учетом специфических принципов развивающей работы с детьми с аутизмом: принцип дозирования психической нагрузки в работе с ребенком, интегративный и последовательный подход. Потому что наибольших результатов в коррекции аутизма можно добиться, применяя несколько методов одновременно.