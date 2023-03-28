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В Мадриде произошла стычка футболистов сборной Перу и полиции

Футбол Стычка Полиция Фото: Instagram/yoshiyotun
За сутки до начала товарищеского матча по футболу между сборными Перу и Марокко произошел инцидент. У испанской полиции возник конфликт с игроками сборной Перу, сообщает Zakon.kz.

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Футболисты перуанской дружины, которые прибыли на данный поединок, хотели поприветствовать своих болельщиков. Однако сотрудники правоохранительных органов Мадрида категорически были против этих действий игроков сборной Перу. Один из стражей порядка в грубой форме толкнул полузащитника Йосимара Йотуна, тот в свою очередь ответил тем же полицейскому. Вслед за этим за своего коллегу заступились вратарь перуанской сборной Педро Гальесе и нападающий Алекс Валера. Естественно, столкновение набрало оборот, так как в стычку включились остальные полицейские.

Спустя время инцидент был исчерпан, все разошлись миром. А игроки пошли готовиться к матчу с Марокко, который состоится 29 марта на арене мадридского ФК "Атлетико" – "Цивитас Метрополитано". Начало игры – в 01:30 по времени Астаны.

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