Ярослава Шведова дала прогноз на матч теннисных сборных Казахстана и Польши

14-15 апреля в Астане казахстанская женская сборная сыграет матч квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг-2023 против команды Польши. В преддверии этого поединка капитан казахстанской дружины Ярослава Шведова высказалась о перспективах своих подопечных, сообщает Zakon.kz.

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В случае победы над польскими теннисистками казахстанки второй раз в своей истории сыграют в финальной части командного чемпионата мира.

"Соберемся за неделю до игр, грунт уже постелили, все готово к матчам. У нас будет возможность раньше почувствовать корт, прибиться к нему и хорошо подготовиться. Наши девушки в хорошей форме. Радуют последние успехи лидера сборной Елены Рыбакиной. Ждем отличной игры от Анны Данилины и Юлии Путинцевой. Есть новички в команде, Гозаль Айнитдинова и юниорка Жанель Рустемова, в качестве запасной будет Аружан Сагандыкова. Жанель и Аружан – наше будущее, хотим, чтобы они подтягивались к основным игрокам". Ярослава Шведова

Перед выездом в Казахстан сборная Польши понесла серьезную потерю в лице своего лидера и первой ракетки мира Иги Швёнтек.

"Польша – опытная команда, где сочетаются опыт и молодость. Будем изучать и искать слабые стороны соперниц. Жребий к нам благосклонен, будем настраиваться только на победу и надеемся на мощную поддержку любимых болельщиков. Если бы приехала Ига, игрок высочайшего уровня, было бы сложнее, безусловно. Но в командном чемпионате мира рейтинг не всегда играет важную роль, они и без Швёнтек сильны. Есть Магда Линетт, 19-я ракетка мира, также хорошая пара есть у них". Ярослава Шведова

Честь Казахстана в этих играх будут защищать Елена Рыбакина (№7 WTA), Юлия Путинцева (47), Анна Данилина (№26 WTA в парном разряде), Гозаль Айнитдинова (№336 WTA в парном разряде) и Жанель Рустемова (№992 WTA в парном разряде).

Польская дружина приедет в Астану в следующем составе: Магда Линетт (№19 WTA), Магдалена Френх (98), Алисия Росольска (№40 WTA в парном разряде), Вероника Фальковска (№90 WTA в парном разряде) и Вероника Эвальд. Капитан команды – Давид Кельт.