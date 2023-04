Почему Казахстан не может поднять туризм, несмотря на миллиардные вливания

В развитие туризма государство ежегодно вкладывает миллиардные средства и разрабатывает различные госпрограммы. Однако ежегодно встает вопрос о том, что туризм в Казахстане не развит. В чем заключается проблема отрасли и о чем говорят эксперты, выяснял Zakon kz.

То, что в Казахстане не на должном уровне развит туризм, не так давно признал и президент страны. Касым-Жомарт Токаев заявил о недоступности туристических объектов из-за плохой инфраструктуры и отметил низкое качество сервиса.

"Потенциал этой отрасли до конца не раскрыт. В стране есть привлекательные туристические объекты, но они все еще малодоступны. Для серьезного прорыва в данной отрасли в первую очередь необходимо комплексное решение инфраструктурных вопросов и кардинальное повышение качества сервиса", – сказал Токаев, выступая на первой сессии Парламента VIII созыва.

В принципе, для казахстанцев слова главы государства не стали откровением: многие не понаслышке знают об этих проблемах – неизменно сопутствующих туристам в нашей стране. Вопрос скорее в другом: почему, несмотря на то, что на развитие отрасли каждый год выделяются миллиарды тенге, обозначенные главой государства проблемы не решаются?

По бюджетной программе на развитие туристской деятельности в 2021 году было выделено 17,4 млн тенге, в 2022 году – 23,2 млн тенге.

Точка зрения эксперта: В Казахстане туризм невозможно поднять без господдержки

Председатель Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова позитивно оценивает уровень туристической отрасли в стране. Эксперт считает, что сегодня государство повернулось лицом к этой сфере.

Сегодня отечественный туризм критикуют все, кому не лень. Однако основой критики часто является поверхностный подход, не учитывающий наряду с проблемами объективные достижения, считает Рашида Шайкенова. В качестве примера эксперт рассказала о финансирование отрасли.

"За последние пять лет, согласно информации министерства культуры и спорта, на развитие туризма было выделено примерно 14 млрд тенге. Много это или мало? Если сравнить с другими отраслями, наверное, мало. Туризм – отрасль, которая, к сожалению, не развивается без господдержки". Рашида Шайкенова

Кроме средств республиканского бюджета, есть региональное финансирование. Поэтому если говорить в целом о стране то это гораздо большие деньги, чем 14 млрд, уточнила глава туристской ассоциации.

"Все эти средства не исчезли, они работают на расширение странового турпродукта, развитие инфраструктуры, на подготовку кадров и повышение квалификации. Потому что сегодня есть высокий спрос, особенно на внутреннем рынке", – говорит Рашида Шайкенова.

По ее мнению, поступательное, эволюционное развитие сферы туризма имеет свою скорость, свою динамику, непосредственно связанных с развитием всей экономики страны.

"Достаточно долгое время государство не вкладывало ни копейку в развитие туризма. Сегодня – самое благоприятное время для развития туризма, потому что появились меры господдержки, реальное финансирование, структура. Здесь нужна только законодательная поддержка внутренних инвесторов, чтобы они могли без опаски инвестировать в создание инфраструктуры и услуг". Рашида Шайкенова

Именно господдержка мотивирует развитие туризма, убеждена эксперт.

"Государство выплачивает компании, работающей на въездной туризм, 15 тыс. тенге за каждого иностранного туриста. Оно компенсирует, к примеру, 20-25% затрат на горнолыжное оборудование. Это целый комплекс мер", – говорит Рашида Шайкенова.

Благодаря им, по словам Рашиды Шайкеновой, скоро должен решиться и такой болезненный для казахстанцев вопрос, как наличие и состояние общественных туалетов.

"Есть возможность ежемесячно получать по 83 тыс. тенге на содержание санитарных узлов. Это достаточно хорошая поддержка, которая вызывает заинтересованность предпринимателей. Надеюсь, это скоро решит проблему туалетов в Казахстане. Туристский рынок – это спектр широких услуг, которые охватывают немалую часть населения. У нашего туризма, кстати, женское лицо". Рашида Шайкенова

Иная точка зрения: "У семи нянек дитя без глазу"

Тем не менее, другие эксперты считают, что в Казахстане слишком много госорганов, на которых возложена задача по развитию туризма. В результате, нет персональной ответственности, а, значит, нет и виноватых, говорит экономист Рустем Жансеитов.

"За туризм отвечает куча ведомств и организаций. Часто их деятельность не координирована и разрозненна. Как говорится, у семи нянек дитя без глазу. Акиматы проталкивают свои интересы и своих бизнесменов, которые часто понятия не имеют как вести цивилизованный турбизнес. В итоге, получается жуткий колхоз и убийство экологии. Яркий пример – Боровое, который превратили в балаган и мусорку". Рустем Жансеитов

По мнению экономиста, для развития туристской отрасли в Казахстане нужен единый сильный и компетентный орган – координатор, который будет изучать, планировать, разрабатывать обоснованные стратегии развития туризма, причем как по стране, так и по конкретным региональным территориям.

Также, одним из главных тормозов развития туризма, по словам экономиста, является отсутствие цивилизованной инфраструктуры: начиная с дорог, электроснабжения, воды и утилизации отходов. Согласно его мнению, эти сферы у нас жестко коррумпированы, а борьба с ними ведется слабо.

"Туризм сейчас в мире является высококонкурентной сферой. Не думаю, что амбициозным планам по вхождению Казахстана в топ-50 стран мира по развитию туризма согласно рейтингу Всемирного экономического форума, суждено сбыться в ближайшее время", – говорит Рустем Жансеитов.

Экономист уверен, что при грамотном подходе к вопросам развития туризма, можно сделать эту сферу полностью самоокупаемой и высокоприбыльной. Государству нужно только помочь с инфраструктурой. Тем более, во многих местах она нужна не только для туризма, так что это вопрос комплексный.

Нельзя сделать образцовой туристическую отрасль в отрыве от всей экономики

Скептически относится к официальным заявлениям властей о необходимости развивать туризм и экономист Арман Бейсембаев. По мнению эксперта, в решении проблем этой сферы практикуется декларативный подход, как, собственно, и в других отраслях экономики страны.

"Прежде всего, у нас отсутствует системный подход. Никто из чиновников не задается простым вопросом: а зачем? Идет слепое копирование и перенос чужого опыта в наши реалии. Туристическая сфера не развивается, потому что туризм не в приоритете. Львиная доля инвестиций идет в добывающий и обрабатывающий секторы. Как итог, государство просто распределяет сырьевую ренту среди населения. Добавьте к этому то, что более 50% расходов бюджета – это социалка. В этой конструкции нет туризма. Он на десятых ролях". Арман Бейсембаев

В качестве доказательства экономист приводит в пример многочисленные госпрограммы, которые часто не достигнув цели, имеют тенденцию сменять друг друга.

"В прошлом году Министерство культуры и спорта разработало концепцию развития туристской отрасли РК до 2026 года. До этого была принята концепция развития туристской отрасли РК до 2023 года. Еще ранее действовала государственная программа развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы. Сколько их было и сколько еще появится? Посмотрите, все существующие регуляции, программы, концепции реализовываются сверху вниз", – отмечает Арман Бейсембаев.

Эксперт уверен, что для начала мы должны понять, для чего нужен нам туризм. Необходима четкая цель и твердая политическая воля, которая будет строго контролировать ее реализацию.

"К сожалению, в реальности, для управленческого аппарата характерен "мерцающий" тип мышления, когда из огромного арсенала достижений западной экономики выхватываются отдельные тезисы и идеи без учета экономических особенностей той или иной страны". Арман Бейсембаев

Факты и только факты: треть госсредств на развитие туризма освоена с нарушениями

К мнениям экспертов, следует добавить, что за время действия различных госпрограмм, направленных на развитие туризма в стране, их операторы не раз были замечены в неэффективном использовании бюджетных средств. К примеру, в 2019 году, согласно заявлениям тогдашнего Счетного комитета (ныне Высшей аудиторской палаты) "регулирование и финансирование туризма ведется бессистемно, в условиях параллельного существования нескольких концепций развития отрасли, отсутствия плана по их реализации и с массой финансовых нарушений в их использовании".

"По результатам аудита Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта, в АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" выявлено нарушений на 1,46 млрд тенге, неэффективно запланированы госрасходы на 678,4 млн тенге и неэффективно использованы 1,564 млрд тенге", – говорилось в отчете ведомства.

К слову, Высшая аудиторская палата пришла к выводу, что для развития туризма в Казахстане необходимо, в первую очередь, вкладывать госсредства в инфраструктуру. В частности, аудиторы подсчитали, что ремонт только 87 участков республиканских и региональных дорог обеспечит рост количества туристов в 1,5 раза.

Вместе с тем, в самом АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" ("дочки" Министерства культуры и спорта, основанной в 2017 году с целью продвижения Казахстана в мировом сообществе как привлекательного туристического направления) с мнениями экспертов и проверяющих органов категорически не согласны.

По словам представителя организации Ернура Кенжебекова, за это время, "Kazakh Tourism" добился серьезных результатов в позиционировании Казахстана как на международном, так и на внутреннем рынке.

"За 7 лет, включая 2023 год, Kazakh Tourism выделено всего 13,86 млрд тенге, что, по расчетам Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, хватило бы на строительство всего лишь 17 км дороги первой категории. При этом Kazakh Tourism является основным исполнителем госпрограммы развития туристской отрасли на 2019-2025 годы, концепции развития туристской отрасли РК на 2023-2027 годы и нацпроекту по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы в части цифровизации, маркетинга и продвижения турпродуктов, событийного и делового туризма". Ернур Кенжебеков

По его информации, в 2020 году, согласно версии Lonely Planet, Казахстану не было равных в номинации "Лучшее размещение туристов". New York Times отметил Казахстан за лучшую пиар-кампанию по туризму. Также в 2021 году The Guardian вручил Казахстану номинацию "The best places to visit", Le Figaro включила в "Recommended to visit in 2021", а ролик "Imagine Travelstan" победил в 14th ART&TUR International Tourism Film Festival. И в 2022 году Казахстан был отмечен и в авторитетном Conde Nast Traveler.

Для справки:

В глобальном рейтинге туризма по версии Всемирного экономического форума в 2021 году Казахстан занимает 66 место из 117 государств мира. В 2019 году РК занимал 80 позицию.

Согласно последней концепции развития туристической отрасли в Казахстане, ее доля в ВВП республики к 2026 году должна достигнуть 8,2%. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял 5,6%, в 2014 году поступления от туризма не превышали 0,3% от ВВП страны.