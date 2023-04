Самые дорогие кроссовки в мире проданы за рекордные 2,2 млн долларов

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".



Цена этих кроссовок составила 2,2 миллиона долларов, и проданы за рекордную сумму для спортивной обуви на аукционах. Прежний мировой рекорд принадлежал кроссовкам Nike Air Ship, в которых также играл Джордан, но уже в 1984 году. Два года назад эту модель кроссовок продали за 1,4 миллиона долларов.

MJ’s 1998 NBA Finals Jordan 13s just sold for $2.2M.



MOST EXPENSIVE PAIR OF SNEAKS SOLD EVER 🤯 pic.twitter.com/s1jA5HUh1q