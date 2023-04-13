Самые дорогие кроссовки в мире проданы за рекордные 2,2 млн долларов

Один из известных аукционов мира известил о продаже кроссовок Nike Air Jordan 13, которые носил легендарный американский баскетболист "Чикаго Буллз" – Майкл Джордан. Он выступал в этой обуви в финальной серии плей-офф NBA 1998 года против "Юты Джаз", сообщает Zakon.kz.

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Цена этих кроссовок составила 2,2 миллиона долларов, и проданы за рекордную сумму для спортивной обуви на аукционах. Прежний мировой рекорд принадлежал кроссовкам Nike Air Ship, в которых также играл Джордан, но уже в 1984 году. Два года назад эту модель кроссовок продали за 1,4 миллиона долларов.

MJ’s 1998 NBA Finals Jordan 13s just sold for $2.2M.



MOST EXPENSIVE PAIR OF SNEAKS SOLD EVER 🤯 pic.twitter.com/s1jA5HUh1q — B/R Kicks (@brkicks) April 12, 2023

История самых дорогих кроссовок в мире интересна. После той финальной игры с "Ютой" Майкл Джордан подарил эти кроссовки болбою, который нес ответственность за гостевую раздевалку. А тот в свою очередь вернул баскетболисту куртку, которую Джордан забыл на предыдущей тренировке.

Фото: Twitter/brkicks

Проданные кроссовки еще в хорошем состоянии, несмотря на то, что в них играли. На кроссовках есть автограф самого баскетболиста, который нанесен серебристым маркером на носок спортивной обуви.



Майкл Джордан недавно отметил свою юбилей. 17 февраля ему исполнилось 60 лет. По мнению экспертов, он считается лучшим баскетболистом в истории. "Его воздушество", как прозвали Майкла, является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом NBA.