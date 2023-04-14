Откуда берутся иждивенческие настроения в Казахстане

На этой неделе разве что самый ленивый не сообщил об акциях протеста жанаозенцев, требующих от властей решить их вопросы по трудоустройству. Это любопытно, но отчего о социальной напряженности чаще всего заявляют лишь жители Жанаозена и чем они отличаются от других казахстанцев?

На юго-западе Казахстана на протяжении нескольких лет наблюдаются признаки социальной напряженности, время от времени выливающиеся в акции протеста. И это притом, что Мангистауская область входит в тройку областей – лидеров по высоким заработным платам.



Согласно данным Бюро национальной статистики, в IV квартале 2022 года средняя заработная плата по Казахстану составляла 338,7 тыс. тенге. В региональном разрезе уровень средней заработной платы существенно отличается от области к области. В пятерку лидеров в данном сегменте вошли:

Атырауская область – 556 тыс. тенге,

Мангистауская область – 509 тыс. тенге,

Астана – 469,3 тыс. тенге,

Улытау – 448,9 тыс. тенге,

Алматы – 394,2 тыс. тенге.

Фото: Бюро национальной статистики МНЭ РК

В остальных областях и городах Казахстана уровень средней заработной платы колебался от 241 тыс. до 317 тыс. тенге.



И, тем не менее, несмотря на высокие показатели заработной платы, в регионе вновь вспыхнули акции протеста. Да не просто так, а с намерением пробить свои требования непосредственно в Астане. 10 апреля работники сервисной компании "БерАли Мангистау Company" приехали в столицу Казахстана и вышли с акцией протеста к зданию Министерства энергетики РК. В тот день на Круглой площади собралось около 60-70 человек. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга их трудоустроили в нефтяную компанию "Озенмунайгаз" и обеспечение соцпакетом. В результате около 20 человек были задержаны полицией.

Когда каждый видит лишь свою сторону

Напомню, изначально суть конфликта заключалась в том, что компания "БерАли Мангистау Company", чьи работники вышли 10 апреля с акцией протеста в Астане, проиграла тендер на выполнение нефтесервисных работ для АО "Озенмунайгаз", "дочки" "КазМунайГаза" (КМГ).

И в этой связи возникает вопрос: какие цели изначально преследовали рабочие? Если исходить из ответов участников акции, то выходит, что они ратовали лишь за свои собственные интересы. Однако, судя по комментариям власти, конфликт является "чисто хозяйственным спором" между работодателем и квазигосударственный органом, который проводил тендер.

По крайней мере, как утверждает глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев, интересы людей максимально защищены. Что же до интересов компании, то она использует людей в своих целях, пытаясь опротестовать итоги тендера.

"Если мы говорим о людях, а не о руководстве частной компании, которая пытается использовать людей для отмены итогов законного конкурса в интересах личной выгоды, то интересы людей мы максимально защитили, мы предложили им другую работу", – отметил Саткалиев в кулуарах правительства.

11 апреля в здание КМГ для переговоров были приглашены 11 представителей от протестующих. Но переговоры не завершились успехом. По информации КМГ, им предложили трудоустройство в ТОО "Ai-Bis" и ТОО "Кезби" с сохранением заработных плат в размере в среднем от 700 тысяч тенге, но протестующие отказались, заявив, что им нужна постоянная работа в "Озенмунайгазе". По версии самих жанаозенцев, дело даже не в окладе, а в том, что они устали жить на аутсорсинге, каждый раз беспокоясь, выиграет ли их компания очередной тендер и будут ли они работать или придется вновь куда-то устраиваться на работу. К тому же, по их словам, работу предложили лишь 55, а их 240 человек.

Всех задержанных на столичной Круглой площади отпустили, но страну вновь лихорадит. 12 апреля жители Жанаозена вновь вышли на акцию протеста. На этот раз они перекрыли дорогу, создавая препятствия для движения транспорта в городе. 13 апреля все так называемые "демократические" движения неожиданно проснулись и стали проводить флеш-мобы и иные формы поддержки, выражая таким образом сочувствие протестующим на западе страны и всем задержанным, чьи права на мирные собрания якобы были нарушены. Не остались в стороне ни оппозиция, ни политологи, ни СМИ. Все так или иначе осветили происходящие события. Но дело даже не в этом, а в том, что за следующими друг за другом событиями мы перестаем замечать главные проблемы.

Порой мы видим многое, но не замечаем главного

По словам активиста Жанаозена – нефтяника Муратбая Жумагалиева, дело протестующих вовсе не в деньгах. "Люди ищут закон и справедливость", – заявляет он. А затем в видеокомментариях одному из СМИ начинает рассказывать о том, что жизнь в Жанаозене дорогая: продукты стоят дорого. Другой спикер, из числа протестующих, в своих комментариях заявляет, что инфляция в стране высокая, а им никто так и не вернул съеденные ей деньги.

Возникает ощущение, что эти люди живут в другой стране или в другом мире. Причина тому проста – мы давно живем в рыночных отношениях, основанных на определенных принципах и управляющихся общеэкономическими законами. Требования же жанаозенцев больше подходят под мировоззренческие позиции социализма советского типа, когда государство, отвечая внешним политическим вызовам, вынуждено было обеспечивать своих граждан социальными гарантиями и выравнивать доходы различных групп населения.

Возможно, это связано еще и с тем, что в том же Жанаозене из года в год увеличивается число кандасов, этнических переселенцев из других стран. За 2022 год число прибывших в страну составило 17 425 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 57,8%. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 86,1%.

Фото: Бюро национальной статистики МНЭ РК

Начиная с 1991 года в Казахстан вернулись 1,8 млн этнических казахов (кандасов): 76,9% – из Узбекистана, 10,7% – из Китая, 5,4% – из Туркменистана, 2,9% – из Монголии, 4% – из других стран.



По статданным на 1 марта 2023 года, в Казахстан вернулись 3134 кандаса, из них: 50% – выходцы из Узбекистана, 16,3% – из КНР, 15,9% – из России, 8,4% – из Туркменистана, 4,5% – из Монголии и 4,9% – из других стран.

По статданным за 2021 год, в Мангистауской области осели 15,9%. В феврале 2022 года, по данным ЦОК Мангистау, в Мангистаускую область прибыли 257 человек (148 взрослых и 109 детей), из них 20 семей выбрали для проживания Жанаозен. Начиная с января 2023 года в Мангистаускую область переехало уже 16,6% кандасов.

Прибывая на историческую Родину, кандасы намеренно выбирают Мангистаускую область, даже несмотря на то, что им предлагаются другие регионы страны. Местные СМИ не раз писали о конфликтных ситуациях, когда приезжие из Туркменистана буквально требовали поселить их в Мангистау, мотивируя тем, что там проживают их родственники.

Ситуация с кандасами обострилась и после того, как 12 июля президент Касым-Жомарт Токаев поручил кардинально пересмотреть программу переселения населения и заселять кандасов не только в Мангистаускую область. Выступая 14 июля 2022 года на заседании правительства, глава государства заметил, что "нельзя ограничиваться только Мангистауским регионом" и необходимо создавать условия для переселения людей в другие регионы. Такое решение правильно, поскольку позволяет размыть группы переселенцев, давая им возможность быстрее ассимилироваться среди местного населения.

Если учесть, что в том же Жанаозене, как утверждает активист Муратбай Жумагалиев, проживает всего 160 тысяч человек, из которых 10 тысяч – нефтяники, то увеличивающееся с каждым годом число этнических переселенцев действительно становится серьезной проблемой.

Учитывая, что канадасы в большинстве своем пребывают из стран, где еще не так развиты рыночные отношения, как в Казахстане, можно предположить, что приехавшим этническим казахам трудно привыкнуть к новому образу жизни, и для них принцип – "государство должно обеспечить…" – выходит на первый план.

Как правило, возвращающиеся на историческую Родину кандасы не обладают высокими профессиональными навыками и квалификацией в каких-то определенных специальностях, что тоже является серьезной проблемой для Мангистауской области, которая все еще находится в лидерах по уровню безработицы в стране. Согласно данным Бюро нацстатистики, на 1 января 2023 года в Мангистау проживает 766 956 человек, при этом уровень безработицы (на IV квартал 2022 г.) – 5%. Для сравнения: по стране уровень безработицы упал до 4,8%.

И, наконец, последний момент, на который обращают внимание в своих комментариях жители Жанаозена, – погашение денежных потерь, произошедших в результате высокой инфляции, и высокие цены на продукты. Однако в данном случае стоит отметить, что высокий уровень инфляции фиксируется в целом по стране, и она не стоит на месте. И, к примеру, если в феврале текущего года темпы потребительской инфляции были зафиксированы на уровне 21,3%, то уже в марте произошло снижение до 18,1% г/г.

Причем существенное снижение динамики наблюдается со стороны продовольственных товаров – до 20.5% г/г (для сравнения: в феврале +26.2% г/г) и непродовольственных товаров – до 18.1% г/г (+20.5% г/г в феврале). Поэтому говорить о том, что именно в Жанаозене слишком высокие цены на продукты, было бы не совсем верно.

Подводя итог, отмечу, что в целом для решения возникших вопросов не следует порождать иждивенческие настроения среди населения Мангистауской области, выполняя любые требования митингующих, поскольку это может привести к негативным последствиям и дестабилизации обстановки по всей стране.